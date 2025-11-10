Moçambique agradece a Angola pelo perdão de 50% da dívida

A presidente da Assembleia Nacional de Moçambique agradeceu esta segunda-feira, em Luanda, o perdão por Angola de 50% da dívida moçambicana.

Numa breve declaração à imprensa, à saída da audiência com o Presidente de Angola, João Lourenço, Margarida Talapa agradeceu, em nome do chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo “a decisão do Governo angolano de perdoar por 50% da dívida moçambicana” e manifestou “a expetativa de que o parlamento angolano ratifique a decisão brevemente”.

Margarida Talapa transmitiu saudações do Presidente e povo moçambicanos pelas celebrações do jubileu da independência de Angola, que se comemora na terça-feira.

“Expressamos o nosso reconhecimento, o de Moçambique, pelo papel que Angola desempenha na promoção da integração regional e no fortalecimento da cooperação entre os países africanos, em particular no âmbito da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] e da SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral]”, referiu.