Netflix com publicidade alcança cerca de 190 milhões espectadores

 Rafael Ascensão,

A Netflix instituiu uma nova métrica para medir o alcance dos seus anúncios em termos de pessoas em vez de subscritores. São 190 milhões os espectadores que veem conteúdos (e anúncios) na plataforma.

Os anúncios na Netflix alcançam atualmente cerca de 190 milhões de espectadores ativos mensais a nível global, anunciou a plataforma, que instituiu uma nova métrica para passar a medir o alcance dos seus anúncios em termos de pessoas em vez de subscritores.

A empresa passou assim a definir como espectadores ativos mensais o número de utilizadores que assistiram a pelo menos um minuto por mês de anúncios na Netflix, multiplicado pela média estimada de pessoas numa residência, com base nas informações obtidas através de análises internas da plataforma de streaming, explicou a mesma em comunicado.

A Netflix lançou a opção de subscrição com publicidade há três anos. No ano passado este tipo de assinatura tinha alcançado os 70 milhões de subscritores a nível global.

Agora, esta nova definição de audiência permitirá que a Netflix tenha uma “contagem mais precisa de quantas pessoas” assistem realmente aos seus conteúdos. “Após conversarmos com os nossos parceiros, percebemos que o que eles mais desejam é uma representação precisa, clara e transparente de quem está a ser alcançado pelos seus anúncios. A nossa métrica anterior (baseada em perfis de contas) não representava todas as pessoas que estavam a assistir aos conteúdos“, avança a plataforma como justificação para esta alteração.

Com a entrada da Netflix no live streaming, a empresa começou também a testar a inserção dinâmica de anúncios — dynamic ad insertion (DAI), em inglês — nos programas WWE Raw e SmackDown. A previsão é que o serviço seja expandido para mais programas ao vivo em 2026.

Este tipo de publicidade permite à Netflix inserir anúncios específicos para cada espectador em tempo real durante uma transmissão ao vivo e “ajudar as marcas a atingir públicos mais relevantes”. A plataforma vai oferecer esta tecnologia nos EUA, Brasil, Canadá, Alemanha, México e Reino Unido para o próximo evento NFL Christmas Gameday.

