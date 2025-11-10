O 14º Encontro Nacional da ASAP. Edição de novembro da Advocatus

A Associação das Sociedades de Advogados de Portugal (ASAP), liderada por José Luís Moreira da Silva, e que representa e promove os interesses das sociedades de advogados no país, reuniu três centenas de advogados decisores das maiores sociedades de advogados, no seu 14º encontro nacional, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 24 de outubro.

O evento, que decorreu o dia todo, teve como objetivo refletir sobre o futuro da advocacia nacional e abordou temas como a visão estratégica de seis managing partners, os novos projetos societários na primeira pessoa, os impactos da inteligência artificial no exercício da profissão e as oportunidades dos jovens advogados. Contou ainda com discurso do bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, e com o presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Victor Alves Coelho.

Em parceria com o ECO/Advocatus, a CMS Portugal organizou a terceira edição do ano das “In-House Talks”, num almoço que contou com a presença, da parte da sociedade de advogados, do managing partner, José Luís Arnaut, do sócio responsável pela área de Imobiliário, João Pinheiro da Silva, do Sócio da mesma área de prática, José Manuel Silva Nunes e do diretor do ECO, António Costa. Em debate esteve o futuro do Imobiliário, à luz das mais recentes medidas apresentadas pelo Governo.

Nesta edição a Advocatus foi ainda saber junto de quatro advogados fiscalistas quais são os pontos positivos e negativos da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2026 do Governo.

Elisa Summavielle é a advogada do mês desta edição. A mais recente sócia da Gama Glória assegura que esse cargo não se cinge “apenas dominar tecnicamente uma área”, mas antes a saber “construir, inspirar e desenvolver” o negócio e as pessoas. Sobre a reforma laboral, faz uma apreciação “globalmente positiva”, mas alerta que, quando promovidas por governos sem maioria, “correm o risco de se transformar em instrumentos de negociação política”.

Os sócios Manuel Gibert Prates e Pedro Malta da Silveira apresentaram os detalhes do novo acordo estratégico da SPS com a firma espanhola Barrilero. A promessa é de oferecer uma resposta integrada aos clientes e um reforço da presença em ambos os mercados. Sobre os próximos passos, avançam que a prioridade é consolidar a marca em Portugal, integrar processos e equipas, e investir na tecnologia e no crescimento de áreas estratégicas. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

A Dower Law Firm e CFA assessoraram os vendedores na alienação da totalidade do capital social da Quitérios – Fábrica de Quadros Elétricos, Lda. à Legrand Group España, S.L., sociedade integrante do Grupo Legrand, multinacional francesa líder mundial em infraestruturas elétricas e digitais para edifícios. Descubra todos os pormenores da operação na rubrica negócio do mês da 171.ª edição.

