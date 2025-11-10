Paddy Cosgrave considera Polónia o “menino de ouro de uma nova Europa”

O cofundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, afirmou esta segunda-feira que o número de ‘startups’ alemãs diminuiu pela primeira vez e que a Polónia se está a tornar no “menino de ouro de uma nova Europa”.

“Infelizmente, pelo primeiro ano, o número de startups alemãs na Web Summit diminuiu, mas o número de ‘startups’ da vizinha Polónia, está num nível recorde”, disse o presidente executivo (CEO) do evento.

Paddy Cosgrave afirmou que a Polónia é um país “motivado, ambicioso e organizado”, acrescentando que “partes da Europa Ocidental estagnam”, ao contrário da Polónia e da Europa Oriental, que “aceleram”.

“O mundo mudou e está a mudar e espero que, nos próximos dias, todos tenham a oportunidade de aprender e de se reunir com muitos dos que estão a liderar essa mudança”, disse. “De empresas chinesas de inteligência artificial (IA) e robótica, ao PIX no Brasil, à nova geração de ‘startups’ da Polónia, a ‘startups’ de países como Qatar no Médio Oriente, à África, Ásia Central, Índia e Vietname”, acrescentou.

Paddy considera que nunca viveu um “momento tão empolgante” e ressalvou que “nem tudo está perdido” para a Europa Ocidental. O CEO da Web Summit mencionou também que o evento irá albergar “as pessoas por trás dos principais modelos de IA do mundo” e frisou que não são americanos, “são quase todos chineses”.

“Ao contrário da OpenAI ou da Anthropic, os modelos chineses de IA são de código aberto, de uso gratuito e nas palavras do CEO da Nvidia (Jensen Huang) há poucos dias, provavelmente irão vencer a corrida da IA”, destacou Paddy Cosgrave.

Nesta edição da Web Summit, que decorre até 13 de novembro, são esperados mais de 70.000 participantes e acima de 2.500 ‘startups’ a exibir os seus produtos e serviços e mais de 1.000 investidores. A Web Summit começou em Lisboa em 2016 e a sua realização está garantida até 2028.