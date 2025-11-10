Conferência Anual ECOseguros

Pedro Reis: “Estabilidade, PME sólidas e instrumentos de financiamento” vão trazer investimento a Portugal

  • Carolina Neves Carvalho
  • 16:33

Veja a intervenção completa da reflexão do ex-ministro sobre “Riscos na Incerteza Global” na 6ª Conferência ECOseguros. Sublinhou a importância de atribuir incentivos ao investimento.

O ex-ministro da Economia Pedro Reis encerrou a 6ª edição da Conferência anual ECOseguros com uma reflexão sobre os “Riscos na Incerteza Global”, levando a audiência a ponderar sobre este tema tão importante.

O ex-governante afirmou que Portugal tem “estabilidade, PME sólidas, instrumentos de financiamento como o Banco de Fomento, as linhas verdes e incentivos fiscais”, o que pode funcionar como fator de atração de investimento.

Pedro Reis defende ainda que “Portugal devia pensar o quanto deve incrementar as munições de apoio de incentivos ao investimento, de maneira a captar no leilão internacional, que é extremamente agressivo, de ter mais para dar para trazer mais”, salientando que já estão a surgir novos atores, “países não alinhados”, com geometrias variáveis de alianças e sem regras claras, enquanto se assiste a uma redefinição das sociedades e da economia mundial com “novos axiomas, novas armas e novas dinâmicas”, graças ao aumento da volatilidade, complexidade e incerteza geopolítica e económica que se vive atualmente.

O ex-governante alertou ainda para o “problema estrutural de burocracia e lentidão que trava produtividade e escala” na União Europeia e, por isso, “diversificar é necessário, mas complexo” devido à heterogeneidade da região.

Veja aqui na íntegra a intervenção de Pedro Reis a encerrar a 6ª edição da Conferência Anual ECOseguros.

