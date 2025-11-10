Privacidade de dados e cibersegurança vai ter curso lançado pela APS

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou o curso “Privacidade de dados e cibersegurança”, o nono na formação sobre compliance no setor segurador. O curso irá decorrer dia 20 de novembro de 2025, das 9h15h às 12h45, na Rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa, na sede da APS.

Esta formação irá abordar o “panorama atual das ciberameaças no setor financeiro e segurador”, o “enquadramento legal e boas práticas de proteção de dados pessoais (RGPD)”, “medidas de segurança da informação e gestão do risco tecnológico”, “continuidade do negócio e reforço da resiliência organizacional”, e ainda o “regulamento de Resiliência Operacional Digital (DORA) e os novos desafios para o setor segurador.”

O objetivo deste curso é dar a conhecer “os principais clusters de ciberameaças à segurança do setor financeiro e dos seguros”, o “enquadramento legal aplicável à proteção de dados pessoais e à segurança da informação” no setor, “medidas técnicas e organizativas para a prevenção e resposta a incidentes de cibersegurança”, a “importância da cultura de segurança e do cumprimento das obrigações de confidencialidade”, e ainda “as implicações do DORA e a sua articulação com o quadro de compliance das empresas de seguros”.

A lecionar o nono curso nesta formação sobre compliance no setor segurador estão representantes do Serviço de Informações de Segurança (SIS), e ainda David Paula, associado Coordenador Vieira de Almeida & Associados – Comunicações, Proteção de Dados & Tecnologia, e Inês Antas de Barros, também sócia Vieira de Almeida & Associados.

Esta formação destina-se às administrações, colaboradores do setor segurador afetos às áreas jurídicas e de Compliance, e a responsáveis e equipas das áreas tecnológicas de informação e comunicação.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, carregue aqui.