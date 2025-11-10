Solverde e Estoril Sol disputam concessões nos casinos com espanhóis e franceses

O Solverde e Estoril Sol enfrentam concorrência internacional nos casinos de Espinho, Póvoa e Algarve (Vilamoura, Portimão e Montegordo), com os franceses do grupo Barriére e os espanhóis da Cirsa e da Comar a passar à fase final do concurso, avança o Expresso.

Os franceses do grupo Barrière vão disputar os casinos do Algarve tal como os espanhóis da Comar. O Solverde mantém o interesse em Espinho e no Algarve, enquanto a Varzim Sol (Estoril Sol) avançou na Póvoa de Varzim. Em causa estão concessões por um prazo de quinze anos que deverão permitir ao Estado encaixar até 1,5 mil milhões de euros.

O prazo das atuais concessões pode ser prolongado depois de 31 de dezembro devido aos trâmites do concurso, apesar de o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, já ter garantido que o concurso para renovação das concessões dos cinco casinos irá ficar decidido este ano.

Atualmente as concessões das zonas de jogo do Algarve, de Espinho e da Póvoa de Varzim estão nas mãos da Solverde e Estoril Sol.