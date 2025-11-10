Telles reforça equipa com dois novos associados

A Telles reforçou a equipa com dois novos associados: Sónia Gabriela Martins, que se junta à área de Público e Urbanismo, e Pedro Lousa Cabral, que reforça as áreas de Ambiente & Alterações Climáticas e Energia & Recursos Naturais.

Com experiência no setor público e privado, Sónia Gabriela Martins exerceu funções como jurista na Câmara Municipal de Aveiro e, anteriormente, na GAIURB – Empresa Municipal de Urbanismo e Habitação de Vila Nova de Gaia, onde acumulou as funções de jurista e encarregada de Proteção de Dados. No setor privado, desempenhou o cargo de Business Legal Affairs Manager na Angoalissar – Comércio e Indústria, e foi ainda diretora de Serviços do CEDOUA – Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Já Pedro Lousa Cabral, que transita da Eversheds Sutherland, tem vindo a desenvolver a sua especialização nas áreas de Público, Energia e Ambiente, e tem centrado a sua atividade no aconselhamento jurídico especializado em contratação pública e nos setores da energia e do ambiente.