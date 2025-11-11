5 coisas que vão marcar o dia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 reúnem-se e o Instituto Nacional de Estatística divulga os Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços relativos ao mês de setembro. Carlos Moedas e o seu executivo tomam posse à frente dos destinos da Câmara Municipal de Lisboa e o Tribunal de Contas Europeu divulga as prioridades e tarefas na avaliação do desempenho das políticas da UE. Entretanto decorre o segundo dia da Web Summit.

INE divulga dados dos serviços

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar os Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços relativos ao mês de setembro. Os Índices de Emprego e Remunerações nos Serviços apresentaram, em agosto de 2025, variações homólogas de 2,3% e 8,3%, respetivamente, o que compara com 2,7% e 8,8% registados no mês anterior.

Carlos Moedas toma posse como presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Carlos Moedas e o novo executivo da Câmara Municipal de Lisboa para o quadriénio 2025/2029 tomam posse esta terça-feira, numa cerimónia na Gare Marítima de Alcântara. A tomada de posse foi atrasada pela recontagem de votos numa secção da freguesia de São Domingos de Benfica, após decisão do Tribunal Constitucional a um recurso interposto pela CDU, que confirmou a eleição de dois vereadores para o Chega e um para a CDU.

Prossegue Web Summit 2025

A Web Summit 2025, considerada a maior conferência de tecnologia do mundo, segue para o seu segundo dia. O encontro, que se estende até dia 13 de novembro, junta em Lisboa pessoas de centenas de áreas, como médicos que usam apps na organização de consultas, comerciantes a perceber como o digital atrai clientes, designers, estudantes à procura de referências, profissionais de marketing, investigadores e curiosos.

Reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7

Arranca esta terça-feira a reunião de chefes da diplomacia do grupo dos sete países considerados mais industrializados, constituído pela Alemanha, Canadá (que assegura a presidência em 2025), Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, e ainda pela União Europeia, para abordar “desafios globais e reforçar a colaboração internacional”.

TCE divulga prioridades e tarefas na avaliação do desempenho das políticas da UE

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) divulga esta terça-feira as próximas prioridades e tarefas na avaliação do desempenho das políticas da União Europeia (UE). O programa de trabalho do TCE para os próximos dois anos contém uma lista de 76 tarefas de auditoria e revisões que examinam a ação da UE em quatro áreas prioritárias estratégicas: a competitividade e a resiliência económica da UE; a segurança, a defesa, os valores democráticos e a ação externa da UE; a transição da UE para se tornar resiliente às alterações climáticas; e a salvaguarda das finanças públicas da UE. Além disso, o TCE continuará a avaliar o pacote de recuperação da Covid-19 – abrangendo principalmente o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) – e a emitir pareceres sobre as propostas para o próximo orçamento de longo prazo da UE.