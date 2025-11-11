Acelerador internacional para envelhecimento saudável procura empreendedores
Portugal é um dos sete países que vai acolher o acelerador da London School of Economics que tem como objetivo desenvolver soluções que promovam o envelhecimento saudável. Candidaturas a decorrer.
Em mês de Web Summit, arrancam as candidaturas para o Long Life Venture Builder, o novo programa da London School of Economics (LSE) para acelerar a nova geração de startups focadas no envelhecimento saudável. Portugal é um dos sete países a acolher este acelerador, através de uma parceria com a Universidade Católica.
“Achamos que para os calendários das universidades novembro seria mais interessante do que lançar no verão em agosto”, justifica head of global partnerships do Long Life Venture Builder, ao ECO. As candidaturas decorrem até 30 de novembro, mas inicialmente o processo estava previsto arrancar em agosto.
Japão, Brasil, Singapura, Índia, Reino Unidos e Portugal são os países que acolhem o projeto. Os candidatos terão de ser estudantes ou antigos alunos (há cinco anos) de uma das universidades participantes. Além da Católica Lisbon School of Business and Economics, são também parceiros do projeto a LSE, a Singapore Management University, a Tata Institute of Social Sciences, a FGV – Fundação Getúlio Vargas ou a norte-americana Pine Crest School.
A organização deverá selecionar globalmente um total de 12 equipas, “de preferência duas equipas de cada universidade”, explica Inês Sequeira. Cada equipa recebe uma bolsa de 3 mil libras, ou seja, cerca de 3.400 euros.
Com arranque a 5 janeiro, o acelerador tem duração de três meses, até final de março.
