Acrisure Portugal expande escritórios para o Porto

A corretora de seguros Acrisure Portugal está em fase de expansão. A empresa inaugurou o seu 13º escritório no Porto, no Edifício Península localizado na Praça do Bom Sucesso, partilharam em comunicado.

“Esta inauguração representa mais um passo no plano estratégico de expansão da empresa, que continua a reforçar a sua presença no território nacional e o compromisso com a proximidade a clientes e parceiros”, explicaram.

Com escritórios atualmente em Guimarães, Fafe, Anadia, Lisboa, Viana do Castelo, Vila Real, Cabeceiras de Basto, Covilhã, Leiria, São Pedro do Sul, Espinho e Loures, a cidade do Porto junta-se agora a esta lista.

“A expansão para o Porto é um marco importante para a Acrisure Portugal. Esta cidade representa dinamismo, inovação e espírito empreendedor – valores que estão no nosso ADN ”, afirma José Rodrigues, CEO da Acrisure Portugal.

Recorde-se que a Acrisure Portugal era anteriormente a Universalis, tendo alterado oficialmente o seu nome em julho deste ano – dois anos após a corretora americana Acrisure adquirir a totalidade do capital da Universalis.