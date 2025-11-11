Local Online

ANA vai duplicar terminal do aeroporto de Ponta Delgada até 2030

Concessionária apresentou plano para aumentar a área do terminal para mais de 15 mil m2 e mais do que duplicar a área de check-in. Primeira fase de investimento orçada em 20 milhões de euros.

O Aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, vai ter obras de expansão que o vão “mudar radicalmente” e aumentar as áreas do terminal, ‘check-in’ e embarque, entre outras, revelou hoje o presidente da ANA — Aeroportos de Portugal.

As obras vão ser executadas entre 2025 e 2030 em várias etapas. O objetivo, obviamente, é sempre manter o aeroporto em funcionamento. Estamos a trabalhar num projeto de expansão do aeroporto que já está a processar passageiros”, adiantou aos jornalistas o presidente executivo da ANA – Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonnière, na apresentação do plano de expansão daquela infraestrutura.

A requalificação prevê a duplicação da área do terminal, que vai dotar o aeroporto de Ponta Delgada de mais 15.000 metros quadrados.

O projeto contempla o aumento da área do ‘check-in’, que vai passar a ter “mais do dobro da atual capacidade”, e dos espaços das portas de embarque, controlo de segurança e das salas de controlo de fronteiras.

“A primeira etapa é libertar capacidade neste lado em que nos encontramos [atual sala VIP] para fazer uma primeira expansão de capacidade e simultaneamente trabalhando no outro lado terminal. Esta fase arranca em 2027”, afirmou.

Já o presidente do conselho de administração da ANA, que integra o grupo Vinci, agradeceu a “disponibilidade” do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) e destacou a “mudança radical” de que o aeroporto João Paulo II de Ponta Delgada vai ser alvo.

“Este projeto é uma mudança radical e é um sinal do compromisso da Vinci e da ANA com os Açores”, reforçou José Luis Arnaut.

Por sua vez, o presidente do Governo Regional sinalizou o “cumprimento do compromisso” da ANA “após uma justa reivindicação” da região perante a necessidade de “aumentar a capacidade instalada” do aeroporto mais movimentado do arquipélago.

“Estaremos a dar um passo em frente. Não de reação, mas antes de ação na preparação das capacidades instaladas nos Açores para bem receber por via área os nossos visitantes e os açorianos”, destacou.

José Manuel Boleiro alertou que o Governo dos Açores vai estar “vigilante” quanto ao cumprimento dos prazos.

“Estarmos vigilantes ao cumprimento destes compromissos. O governo não dispensa uma atitude de vigilância e de acompanhamento para o cumprimento destes prazos e objetivos”.

Na ocasião, o presidente executivo da ANA também realçou que já foram investidos cerca de 20 milhões de euros nos aeroportos de Ponta Delgada e da Horta.

Em Ponta Delgada, decorreram intervenções nas fachadas exteriores, procedeu-se à substituição de pavimentos, paredes e tetos, à instalação de novo mobiliário e novas sinalizações e à implementação de novas tecnologias, num total de cerca de 10 milhões de euros.

O Aeroporto da Horta também recebeu um investimento de 10 milhões de euros com obras nos revestimentos e nas áreas de controlo e segurança, de embarque e desembarque e espaço comercial.

A 30 de agosto de 2023, o presidente da ANA revelou que o aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada iria ser ampliado até 2027 em quatro mil metros quadrados, aumentando 30% face à área atual.

