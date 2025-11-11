Advocatus

Antas da Cunha Ecija assessorou a C2 Capital Partners na compra de 10% do capital social da TUU

A Antas da Cunha Ecija assessorou a C2 Capital Partners na operação que envolveu a subscrição de 634.900 obrigações convertíveis e a entrada direta dos fundos de investimento geridos pela empresa, no capital social da TUU – Building Design Management, com uma participação correspondente a 10%. O investimento pode chegar aos cinco milhões de euros.

“Este investimento visa o financiamento do plano de I&D da empresa sediada em Coimbra – no âmbito e ao abrigo do Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE) -, bem como o reforço da sua capacidade de inovação e oferta de soluções tecnológicas e sustentáveis, cada vez mais completas e diferenciadoras, aplicadas ao setor da construção e da gestão de projetos, tanto a nível nacional como internacional“, explica a firma em comunicado.

A equipa da Antas da Cunha envolvida na operação foi composta pelo sócio Amílcar Silva, pela of counsel Carolina Meireles, pela associada sénior Carolina Ribeiro Santos e pela associada Tânia Nogueira. Segundo a firma, a equipa preparou e negociou o acordo de investimento e parassocial que passa a regular a nova estrutura societária da TUU, bem como o procedimento de emissão das Obrigações Convertíveis, e todos os demais contratos que implementaram a operação e as relações acessórias entre as partes.

“Esta operação reflete a confiança dos Fundos de Investimento geridos pela C2 Capital Partners, enquanto Investidora, no forte potencial de crescimento e inovação em empresas como a TUU, que combinam tecnologia, design e sustentabilidade, para transformar o setor da construção, implementando projetos com um potencial impacto internacional. Este investimento reforça a aposta nacional em I&D e resulta numa aceleração da trajetória de crescimento da TUU, especialmente no seu desenvolvimento tecnológico”, sublinha Amílcar Silva.

A TUU – Building Design Management, S.A. é uma empresa portuguesa, com sede em Coimbra, que opera no setor da arquitetura, engenharia e construção, desenvolvendo projetos integrados de design, tecnologia e gestão imobiliária, que se afirma como uma referência no fornecimento de soluções integradas e de elevado valor acrescentado.

Atualmente, a C2 Capital Partners tem 15 fundos sob gestão e 50 empresas investidas, tendo já realizado 30 desinvestimentos até à data, em áreas ligadas à tecnologia, inovação e sustentabilidade.

