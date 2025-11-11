António Rito Batalha vai reforçar a corretora de resseguros WiiRe

António Rito Batalha acaba de se juntar à corretora WiiRe, como Senior Account Executive – Reinsurance com foco no desenvolvimento do negócio de resseguro nos mercados de Espanha, Portugal e outros países europeus onde a empresa está presente.

A WiiRe é uma corretora internacional de resseguro e wholesale (grossista) baseada em Madrid, especializada em apoiar seguradoras e MGAs (agentes de subscrição) “no desenvolvimento de soluções eficientes de capacidade e colocação, com uma abordagem muito próxima do mercado e das necessidades dos clientes”, diz a empresa.

A corretora foi fundada por Cristina Rivas, ex-Swiss Re, que depois fundou e dirigiu a OMRe e que, em 2021, decidiu criar a WiiRe. Sobre António Batalha, Rivas diz “trazer especialização profunda em gestão de clientes, colocação de riscos e coordenação entre os mercados e equipas subscritores de riscos em Espanha e Portugal”.

A nova etapa profissional de António Batalha acontece depois de 17 anos na Swiss Re onde foi responsável por vários mercados entre eles o português. Iniciou a sua carreira na Império e Bonança antes de ir para Espanha viver após a integração na resseguradora suíça. Continuará baseado em Madrid.