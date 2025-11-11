Bolieiro diz que adiamentos visam garantir “consistência da proposta” pela Azores Airlines

O presidente do Governo dos Açores admitiu esta terça-feira que gostaria que a privatização da Azores Airlines “já estivesse resolvida”, mas afirmou que os adiamentos no processo visam garantir a “consistência da proposta” do Newtour/MS Aviation.

“Preferia que esse assunto já estivesse resolvido. Não preocupa [os adiamentos], porque, na verdade, tem sido com um objetivo, fundamental e caro ao Governo dos Açores, que é o de garantir consistência numa solução comprometida com a União Europeia em diálogo e concertação com os próprios trabalhadores”, afirmou José Manuel Bolieiro.

O líder do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) respondia aos jornalistas à margem de uma visita ao aeroporto de Ponta Delgada, acompanhado pela administração da ANA, no dia seguinte ao júri ter adiado o prazo para apresentação de uma proposta para a privatização da Azores Airlines.

José Manuel Bolieiro lembrou que o processo é da “responsabilidade exclusiva” da administração da SATA Holding e do júri do concurso público, realçando que o Governo Regional “apenas acompanha, não interfere”.

“Naturalmente que me preocupo, porque são adiamentos. Por outro lado, também me tranquiliza, porque a justificação tem a ver com a aposta numa consistência de uma proposta envolvendo, desde logo e em diálogo transparente, os trabalhadores”, reforçou.

O presidente do executivo açoriano rejeitou comentar a notícia do jornal Expresso, que, na quinta-feira, avançou que o consórcio Newtour/MS Aviation pretende que o Governo Regional assuma a dívida, o prejuízo de 2024 e deixe dinheiro em caixa, num valor que pode custar cerca de 600 milhões à região.

Bolieiro salientou, contudo, que as propostas de privatização da Azores Airlines vão ser “trabalhadas de acordo com o realismo” e a “complexidade da herança recebida”, prometendo a “defesa dos interesses da região”.

“Não vou, sem haver conhecimento de propostas vinculativas, fazer juízos que são da competência do júri. Por outro lado, o que acontece hoje em dia é que temos uma operação e uma gestão muito difícil ao longo destes anos fruto de um legado muito complicado”, afirmou.

O júri do concurso de privatização da Azores Airlines aceitou na segunda-feira o pedido do consórcio Newtour/MS Aviation e prorrogou o prazo para a apresentação de uma proposta pela compra da companhia até 24 de novembro.

Trata-se de um novo adiamento para a apresentação de uma proposta, já que o júri estabeleceu inicialmente o prazo de 24 de outubro, que depois foi estendido até ao dia de 10 de novembro.

A privatização da Azores Airlines (empresa do grupo SATA que opera do arquipélago dos Açores para o exterior) está a ser negociada com o consórcio Newtour/MS Aviation, tendo o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) admitido a possibilidade de uma negociação particular ou o encerramento da companhia, caso não seja possível alcançar um acordo.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).