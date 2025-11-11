Buffett sai da direção da Berkshire Hathaway, mas mantém “parte significativa” das ações

Warren Buffett vai sair da direção da Berkshire Hathaway no final de dezembro, como previsto, mas quer conservar, no imediato, “uma parte significativa” das suas ações no conglomerado, indicou em carta aos acionistas. Desta forma, mantém o controlo do grupo.

Com 95 anos, Buffett possuía no final de outubro 38% das ações ditas de tipo A, que pesam 10 mil vezes mais do que as de tipo B, as mais numerosas, o que lhe concede 30% dos direitos de voto e o torna no acionista mais influente da Berkshire Hathaway.

Na sua carta, Buffett diz querer manter as ações “até que os acionistas da Berkshire estejam à vontade” com Greg Abel, que vai ser o diretor-geral a partir de 1 de janeiro.

Alguns investidores estão preocupados com a saída de Buffett, considerado o responsável pela ascensão do grupo desde há décadas, graças às suas decisões.

O também conhecido como ‘oráculo de Omaha’, no Estado do Nebrasca, avançou que ele próprio e o seu parceiro Charlie Munger, falecido em 2023, tinham desenvolvido “desde há muito” esta confiança na capacidade de Greg Abel de dirigir a Berkshire Hathway.

“Os meus filhos já apoiam Greg a 100%”, acrescentou, “tal como os administradores da Berkshire”. Dois dos três filhos de Warren Buffett têm lugar na administração e todos possuem ações através da sua própria fundação.

Contabilista de formação, Greg Abel integrou o grupo em 1999, devido à compra pela Berkshire Hathaway da Mid American Energy, onde trabalhava. Buffet tinha designado em maio de 2021 este canadiano como seu sucessor, mas sem avançar qualquer data para o efeito.

Na sua carta, o multimilionário que transformou uma antiga pequena empresa têxtil em gigante do capitalismo dos EUA explica que vai deixar de participar na famosa assembleia geral dos acionistas, que leva milhares de pessoas a deslocarem-se para o Nebrasca.