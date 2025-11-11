Cerca de 200 startups levantaram mais de 618 milhões no pós-Web Summit

Cerca de 200 startups do Startup Programme da edição do ano passado da Web Summit levantaram mais de 715 milhões de dólares (mais de 618 milhões de euros) de investimento no pós-cimeira tecnológica em Lisboa, segundo os dados do estudo “Funding Report 2025”, realizado pela Crunchbase para a Web Summit. E há várias nacionais.

No ano passado, 191 startups participaram no programa, tendo levantado 715,5 milhões de dólares (mais de 618 milhões de euros), uma média de 3,7 milhões de dólares (3,2 milhões de euros). Nesse ano, mais de mil investidores marcaram presença na cimeira tecnológica.

Num ano, de 2023 para 2024, o número de startups que levantaram capital depois de terem participado na cimeira aumentou 12% embora o valor de capital levantado tenha reduzido de 755,1 milhões de dólares (mais de 653 milhões de euros). “Evidenciando que os investidores estão a apostar numa nova safra de empresas, mais cedo no ciclo de investimento”, pode ler-se no estudo divulgado esta terça-feira.

Em termos de fases de crescimento, a maior fatia (416,5 milhões de dólares/mais de 360 milhões de euros) foi para startups em fase Growth; seguido de beta (160 milhões de dólares/mais de 138 milhões de euros) e Alpha (139 milhões/mais de 120 milhões de euros).

Ao nível de setores, sem surpresas, foram as startups de inteligência artificial (IA) que captaram a maior fatia de investimento: 334,6 milhões de dólares (mais de 289 milhões de euros), uma subida acentuada face aos 72,7 milhões de dólares (cerca de 63 milhões de euros) captados no ano anterior.

A Multiverse Computing lidera as rondas em termos de capital levantado, seguida da Bezahi.de e da Bling Energy. Entre as que levantaram capital, estão ainda as portuguesas BrainR e a Lyzer.

⁠⁠O estudo também contabiliza o volume de investimento captado pela totalidade das empresas que participaram na cimeira. Num ano, o número de empresas que levantaram capital subiu de 268, para 332 empresas no ano passado, com o capital levantado a aumentar de 60,6 mil milhões de dólares (mais de 52 mil milhões de euros), para 128,8 mil milhões de dólares (mais de 111 mil milhões de euros).

Número de investidores dispara 74%

Este ano, indicam os números da Web Summitt, um total de 71,386 participantes de 157 países marcam presença na cimeira, com um total de 2.725 startups, de 108 países. IA e machine learning são os setores mais representativos, com 40% das startups fundadas por mulheres.

Um total de 1.857 investidores, de 86 países, participa na cimeira, um disparo de 74% desde o ano passado, o maior número de sempre.