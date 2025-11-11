Competitividade em risco? O setor metalomecânico em debate

Em conjunto com a AIMMAP, o ECO vai reunir líderes industriais e decisores políticos para debater o impacto das novas tarifas e quotas no aço e os desafios da competitividade portuguesa neste sector. O encontro, sob o tema “Aço, Quotas e Competitividade: a hora da metalomecânica”, realiza-se no dia 19 de novembro, no Estúdio ECO, em Lisboa, e promete lançar o debate sobre o futuro de um dos setores mais estratégicos da economia nacional.

O setor metalomecânico português enfrenta um novo ciclo de desafios, marcado pelo aumento dos custos das matérias-primas e pelas alterações regulatórias europeias, como o Mecanismo de Ajustamento Carbónico nas Fronteiras (CBAM). O encontro promovido pelo ECO vai juntar empresários e representantes institucionais para discutir as implicações das novas políticas no preço do aço, nas margens exportadoras e na modernização industrial.

A sessão de abertura será feita por Armindo Monteiro, presidente da CIP, e o encerramento pelo Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida. Entre os oradores confirmados estão responsáveis da Metalogalva, Colep Packaging, Simoldes Plastics e representantes da AIMMAP e do PRR.

A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia.

Programa

09:15 Welcome note

António Costa, Diretor do ECO

09:30 Abertura oficial

Armindo Monteiro, Presidente da CIP

09:45 Painel 1 — Matéria-prima, tarifas e sobrevivência competitiva

Pergunta-mote: Como é que as novas tarifas e quotas no aço, combinadas com o CBAM, afetam a compra de matéria-prima e a margem exportadora já em 2025-2026?

António Pedro Antunes, CEO da Metalogalva

Paulo Sousa, CEO da Colep Packaging

Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente Executivo da AIMMAP

10:50 Coffee break

11:05 Painel 2 — Cadeia de valor, investimento e modernização industrial

Pergunta-mote: Como é que as empresas portuguesas mantêm quota de exportação, financiam capex e ganham produtividade num contexto de aço mais caro e obrigações de descarbonização?

Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR

Domingos Pinto, CEO da Simoldes Plastics

Vítor Neves, Presidente da AIMMAP

12:10 Encerramento

Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia