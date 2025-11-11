BRANDS' ECO Competitividade em risco? O setor metalomecânico em debate
Em conjunto com a AIMMAP, o ECO vai reunir líderes industriais e decisores políticos para debater o impacto das novas tarifas e quotas no aço e os desafios da competitividade portuguesa neste sector. O encontro, sob o tema “Aço, Quotas e Competitividade: a hora da metalomecânica”, realiza-se no dia 19 de novembro, no Estúdio ECO, em Lisboa, e promete lançar o debate sobre o futuro de um dos setores mais estratégicos da economia nacional.
O setor metalomecânico português enfrenta um novo ciclo de desafios, marcado pelo aumento dos custos das matérias-primas e pelas alterações regulatórias europeias, como o Mecanismo de Ajustamento Carbónico nas Fronteiras (CBAM). O encontro promovido pelo ECO vai juntar empresários e representantes institucionais para discutir as implicações das novas políticas no preço do aço, nas margens exportadoras e na modernização industrial.
A sessão de abertura será feita por Armindo Monteiro, presidente da CIP, e o encerramento pelo Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida. Entre os oradores confirmados estão responsáveis da Metalogalva, Colep Packaging, Simoldes Plastics e representantes da AIMMAP e do PRR.
A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia.
Programa
09:15 Welcome note
António Costa, Diretor do ECO
09:30 Abertura oficial
Armindo Monteiro, Presidente da CIP
09:45 Painel 1 — Matéria-prima, tarifas e sobrevivência competitiva
Pergunta-mote: Como é que as novas tarifas e quotas no aço, combinadas com o CBAM, afetam a compra de matéria-prima e a margem exportadora já em 2025-2026?
António Pedro Antunes, CEO da Metalogalva
Paulo Sousa, CEO da Colep Packaging
Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente Executivo da AIMMAP
10:50 Coffee break
11:05 Painel 2 — Cadeia de valor, investimento e modernização industrial
Pergunta-mote: Como é que as empresas portuguesas mantêm quota de exportação, financiam capex e ganham produtividade num contexto de aço mais caro e obrigações de descarbonização?
Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR
Domingos Pinto, CEO da Simoldes Plastics
Vítor Neves, Presidente da AIMMAP
12:10 Encerramento
Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia

