EDP afunda mais de 4% após saída de canadianos do capital

As ações da EDP intensificaram a tendência negativa da abertura e seguem a desvalorizar cerca de 4,5%, a reagirem à notícia que o fundo de pensões do Canadá, o quarto maior acionista da energética no final do ano passado, com uma participação de 5,44%, vendeu a sua participação por mais de 218 milhões de euros, com um desconto de 6% face à cotação de fecho de segunda-feira.

Os títulos da elétrica seguem a afundar 4,46% para 3,79 euros, penalizados pela venda da participação do Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), um dos maiores fundos de pensões do mundo e um dos maiores acionistas da EDP, atrás da China Three Gorges (com 21,40%), Oppidum Capital (6,82%) e BlackRock (5,44%).

Ações intensificam quedas da abertura

O fundo anunciou esta terça-feira que completou “com sucesso” a venda a investidores institucionais qualificados de 218.488.895 ações da EDP, representado aproximadamente 5,2% do capital da empresa portuguesa. Segundo adiantou o fundo, em comunicado, a venda foi realizada com um preço de 3,729 euros por ação, um valor que compara com os 3,967 euros no fecho da sessão anterior.

Esta saída daquele que era um dos maiores acionistas veio colocar pressão adicional sob os títulos, que já tinham sido fortemente castigados no final da semana passada, com quedas de 6,45% e 5,19%, na quinta-feira e na sexta-feira, respetivamente, com os analistas a apontarem que as novas metas de lucros apresentadas pela empresa no Capital Markets Day ficaram abaixo do esperado.

No novo plano estratégico 2026-2028, a EDP anunciou que vê o resultado líquido a subir de cerca 1,2 mil milhões de euros em 2025 e 1,2–1,3 mil milhões em 2026 para cerca de 1,3 mil milhões de euros em 2028 “melhorando o perfil de qualidade dos resultados com menor peso de ganhos de rotação de ativos e maior peso de mercados regulados e com rating A”.

Numa tentativa de enviar uma mensagem de confiança aos investidores, o CEO da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, comprou 30 mil ações da empresa por um valor total de 117,10 mil euros, o que equivale a um preço médio de 3,903 euros, anunciou a energética esta segunda-feira.