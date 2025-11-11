Euribor sobe a três, a seis e a 12 meses

A taxa Euribor subiu esta terça-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a segunda-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,032%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,127%) e a 12 meses (2,216%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu para 2,127% , mais 0,004 pontos do que na segunda-feira.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou, ao ser fixada em 2,216%, mais 0,005 pontos do que na sessão anterior.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu para 2,032%, mais 0,027 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente.

Em relação à média mensal da Euribor em outubro, esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses, designadamente 0,015 pontos para 2,187%. A três meses subiu 0,007 pontos, para 2,034%, enquanto a seis meses avançou 0,005 pontos, para 2,107%.

No dia 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

No final da reunião, em Florença (Itália), a presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas que não é um lugar fixo. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.