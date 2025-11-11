Automóveis

Exportações de componentes automóveis recuam 3,7% até setembro

Os números de setembro "deixam um alerta: sem competitividade, Portugal e a Europa arriscam perder terreno nas cadeias globais de valor”, alerta a AFIA.

As exportações de componentes automóveis atingiram 8.900 milhões de euros até setembro, uma descida de 3,7% em comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados da AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.

Só em setembro, as exportações baixaram 4,1% em termos homólogos para 994 milhões de euros. No acumulado até setembro, Europa absorveu 88,4% das exportações, menos 3,6% relativamente a 2024.

Destacam-se ainda a América, que representou 5,6% (-11,7%), África e Médio Oriente, com um peso de 4,4% (+15,8%) e Ásia e Oceânia com 1,5% (-18,9%). Por país, Espanha mantém-se na liderança (29%), seguida pela Alemanha (22,1%) e França (8,6%).

“Os números de setembro continuam a mostrar a ligação a projetos europeus e de empresas europeias a produzir fora da Europa, mas também deixam um alerta: sem competitividade, Portugal e a Europa arriscam perder terreno nas cadeias globais de valor”, afirmou, citado na mesma nota, o presidente da AFIA, José Couto.

Os cálculos da AFIA têm como base as Estatísticas do Comércio Internacional de Bens do Instituto Nacional de Estatística (INE).

