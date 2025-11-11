Fotogaleria. Conferência “Fábrica 2030” em 50 imagens
A conferencia anual do ECO "Fábrica 2030" reuniu cinco candidatos às eleições presidenciais do próximo ano, numa antevisão das ideias para o futuro do país. Veja aqui algumas imagens do evento.
No âmbito do 9º aniversário, o ECO promoveu uma conferência para discutir o país. A pouco mais de dois meses das eleições presidenciais, cinco candidatos participaram na “Fábrica 2030”, evento realizado no auditório da Fundação Serralves, no Porto.
Sob o tema “Portugal que produz”, o evento reuniu Luís Marques Mendes, António José Seguro, André Ventura, João Cotrim de Figueiredo e Henrique Gouveia e Melo — num debate sobre os desafios e oportunidades da economia portuguesa, lançando ideias e reflexões sobre o futuro económico de Portugal até 2030, valorizando o papel das empresas, da inovação e das políticas públicas na criação de um país mais produtivo e competitivo.
Veja na fotogaleria abaixo alguns dos momentos da 10ª conferência anual “Fábrica 2030”.
