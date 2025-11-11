Fábrica 2030

Fotogaleria. Conferência “Fábrica 2030” em 50 imagens

A conferencia anual do ECO "Fábrica 2030" reuniu cinco candidatos às eleições presidenciais do próximo ano, numa antevisão das ideias para o futuro do país. Veja aqui algumas imagens do evento.

No âmbito do 9º aniversário, o ECO promoveu uma conferência para discutir o país. A pouco mais de dois meses das eleições presidenciais, cinco candidatos participaram na “Fábrica 2030”, evento realizado no auditório da Fundação Serralves, no Porto.

Sob o tema “Portugal que produz”, o evento reuniu Luís Marques Mendes, António José Seguro, André Ventura, João Cotrim de Figueiredo e Henrique Gouveia e Melo — num debate sobre os desafios e oportunidades da economia portuguesa, lançando ideias e reflexões sobre o futuro económico de Portugal até 2030, valorizando o papel das empresas, da inovação e das políticas públicas na criação de um país mais produtivo e competitivo.

Veja na fotogaleria abaixo alguns dos momentos da 10ª conferência anual “Fábrica 2030”.

  • Conferência Fábrica 2030 Hugo Amaral/ECO
  • Paula Paz Ferreira (ao centro), Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves na receção dos convidados do evento Hugo Amaral/ECO
  • Paula Paz Ferreira (ao centro), Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves na receção dos convidados do evento Hugo Amaral/ECO
  • Conferência Fábrica 2030. À esquerda Carlos Mota Santos, CEO da Mota-Engil Hugo Amaral/ECO
  • Paula Paz Ferreira, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves e António Costa, diretor do ECO Pedro Granadeiro/ECO
  • Conferência Fábrica 2030 Ricardo Castelo/ECO
  • André Ventura na chegada à conferência Fábrica 2030 Pedro Granadeiro/ECO
  • Joao Koehler e António Costa Pedro Granadeiro/ECO
  • António Costa Ricardo Castelo/ECO
  • Paula Paz Ferreira Pedro Granadeiro/ECO
  • André Ventura Hugo Amaral/ECO
  • André Ventura Pedro Granadeiro/ECO
  • Ricardo Valente, Professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e na Porto Business School e Carlos Magno, Professor Universitário Hugo Amaral/ECO
  • Gonçalo Regalado, CEO Banco de Fomento Hugo Amaral/ECO
  • Óscar Afonso, Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto à conversa com o jornalista Luís Ferreira Lopes Hugo Amaral/ECO
  • Óscar Afonso, Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto Hugo Amaral/ECO
  • António José Seguro na chega à conferência Fábrica 2030 Ricardo Castelo/ECO
  • António José Seguro Hugo Amaral/ECO
  • António José Seguro Hugo Amaral/ECO
  • António Costa e António José Seguro Hugo Amaral/ECO
  • Carlos Magno e António José Seguro Pedro Granadeiro/ECO
  • António José Seguro Pedro Granadeiro/ECO
  • Conferência Fábrica 2030 Pedro Granadeiro/ECO
  • Gonçalo Regalado, CEO Banco de Fomento à conversa com o jornalista Luís Ferreira Lopes, Hugo Amaral/ECO
  • Gonçalo Regalado, CEO Banco de Fomento Hugo Amaral/ECO
  • Luís Marques Mendes e António Costa Pedro Granadeiro/ECO
  • Luís Marques Mendes Hugo Amaral/ECO
  • Luís Marques Mendes e António Costa Hugo Amaral/ECO
  • Luís Marques Mendes Pedro Granadeiro/ECO
  • Luís Marques Mendes à saída da conferência Fábrica 2030 Ricardo Castelo/ECO
  • Ricardo Valente, Professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e na Porto Business School à conversa com o jornalista Luís Ferreira Lopes Hugo Amaral/ECO
  • Ricardo Valente, Professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e na Porto Business School à conversa com o jornalista Luís Ferreira Lopes Ricardo Castelo/ECO
  • Conferência Fábrica 2030 Pedro Granadeiro/ECO
  • Cotrim Figueiredo na chegada à conferência Fábrica 2030 Ricardo Castelo/ECO
  • Luís Marques Mendes e Cotrim Figueiredo Ricardo Castelo/ECO
  • Conferência Fábrica 2030 Pedro Granadeiro/ECO
  • Conferência Fábrica 2030 Pedro Granadeiro/ECO
  • António Costa e Cotrim Figueiredo Hugo Amaral/ECO
  • Cotrim Figueiredo Hugo Amaral/ECO
  • Cotrim Figueiredo Hugo Amaral/ECO
  • Cotrim Figueiredo e Henrique Gouveia e Melo Pedro Granadeiro/ECO
  • Henrique Gouveia e Melo na chegada à conferência Fábrica 2030 Pedro Granadeiro/ECO
  • Carlos Magno, Professor Universitário à conversa com o jornalista Luís Ferreira Lopes Hugo Amaral/ECO
  • Carlos Magno Hugo Amaral/ECO
  • Henrique Gouveia e Melo Hugo Amaral/ECO
  • Henrique Gouveia e Melo Hugo Amaral/ECO
  • Henrique Gouveia e Melo Pedro Granadeiro/ECO
  • Conferência Fábrica 2030 Pedro Granadeiro/ECO
  • Rui Rio, mandatário da campanha presidencial de Henrique Gouveia e Melo Pedro Granadeiro/ECO
  • Henrique Gouveia e Melo Pedro Granadeiro/ECO
