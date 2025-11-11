Fundo de pensões do Canadá vende 5,2% da EDP a 3,729 euros por ação

O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), um dos maiores fundos de pensões do mundo, anunciou esta terça-feira que completou “com sucesso” a venda a investidores institucionais qualificados de 218.488.895 ações da EDP, representado aproximadamente 5,2% do capital da empresa portuguesa. Ações da energética caem 3,5% na abertura da sessão.

A receita bruta total da colocação atingiu cerca de 814,7 milhões de euros, correspondendo a um preço de 3,729 euros por ação, sublinha num comunicado partilhado com a CMVM pela EDP, acrescentando que a liquidação acontecerá a 13 de novembro.

A Bloomberg avançou na segunda-feira que o Canada Pension Plan Investment Board tinha colocado à venda cerca de 225 milhões de ações numa colocação overnight organizada pelo Goldman Sachs, a um preço entre 3,729 euros por ação e o preço de fecho das ações da empresa esta segunda-feira, de 3,967 euros por ação. O que significa que o preço final ficou no limite mais baixo do intervalo. O valor representa também um desconto de 6% face à cotação de fecho no dia anterior.

Canadianos tinham quarta maior participação

Segundo um comunicado divulgado pela EDP ao final da tarde de segunda-feira, a venda das ações pela CPPIB tratou-se uma “colocação privada das ações por meio de uma bookbuilding acelerada dirigida exclusivamente a investidores institucionais qualificados”.

O fundo era o quarto maior acionista da energética no final do ano passado, com uma participação de 5,44%, atrás da China Three Gorges (com 21,40%), Oppidum Capital (6,82%) e BlackRock (5,44%).

Os títulos da energética liderada por Miguel Stilwelld’Andrade foram fortemente castigados no final da semana passada, com quedas de 6,45% e 5,19%, na quinta-feira e na sexta-feira, respetivamente, com os analistas a apontarem que as novas metas de lucros apresentadas pela empresa no Capital Markets Day ficaram abaixo do esperado.

As ações da EDP seguem no início da sessão desta terça-feira com perdas a rondar os 3,5%, para os 3,83 euros por ação. Os títulos recuam 12,2% desde a véspera da apresentação do novo plano estratégico.

