Grupo Albia apresenta o seu novo tanatório-crematório em San Sebastián, com a primeira sala imersiva do País Basco

O Grupo Albia celebrou a inauguração oficial do Tanatório-Crematório Rekalde Berri, um espaço que oferece às famílias de San Sebastián um modelo de despedida «mais humano, inovador e adaptado às necessidades atuais».

De acordo com o Instituto Basco de Estatística (Eustat), em San Sebastián registam-se cerca de 2000 óbitos por ano, cujas despedidas terão agora a possibilidade de contar com um novo serviço funerário de qualidade, próximo e sensível à diversidade de crenças e tradições que coexistem na cidade. Trata-se de um modelo baseado na atenção personalizada, na inovação tecnológica e na sustentabilidade ambiental, com o objetivo de acompanhar as famílias com respeito e liberdade para escolher como recordar os seus entes queridos.

Durante a cerimónia de inauguração, Daniel Palacios, diretor-geral do Grupo Albia, destacou que «o nosso objetivo é estar ao lado das famílias, oferecendo-lhes espaços que transmitam serenidade e respeito, mas também inovação e liberdade para se despedirem como desejarem. Rekalde Berri representa a nossa visão de futuro: um serviço mais humano, sustentável e tecnológico».

O novo necrotério-crematório integra uma grande sala de cerimónias, com capacidade para até 150 pessoas, e a primeira sala imersiva instalada num necrotério do País Basco, que permite personalizar as despedidas através de projeções audiovisuais que prestam homenagem à vida de cada pessoa. Além disso, dispõe de um crematório de última geração com sistema próprio de filtragem de emissões, quatro salas de velório, cafetaria com esplanada e espaços especialmente concebidos para o bem-estar das famílias e a eficiência energética.

Beatriz Alda, gerente do Grupo Albia em Gipuzkoa, destacou que “este centro é uma nova opção para as famílias de Donostia, que procuram ambientes mais acolhedores e abertos, onde possam celebrar a vida daqueles que partem, com respeito e personalização. Cada detalhe foi pensado para que as famílias se sintam acompanhadas, compreendidas e cuidadas”.

Os participantes na inauguração assistiram a um aurresku, um recital do barítono Luis Santana e uma visita às novas instalações. O evento reuniu representantes do tecido empresarial basco, colaboradores e profissionais do setor funerário, que puderam conhecer este novo espaço de referência na cidade.

O centro utiliza gás natural como fonte de energia, incorpora sistemas de filtragem de partículas e eficiência energética e conta com pontos de recarga para veículos elétricos. Além disso, promove a utilização de urnas biodegradáveis, a colaboração com fornecedores locais e a renovação progressiva da sua frota por veículos 100% elétricos.

Por outro lado, o Grupo Albia destacou que mantém um firme compromisso com o atendimento emocional. Através da sua Unidade de Atendimento ao Luto (UAD), a empresa oferece apoio psicológico gratuito durante um ano às famílias que precisam, um serviço que inclui casos de luto infantil ou situações especialmente traumáticas. Este acompanhamento profissional reforça o compromisso da empresa com o bem-estar das pessoas e a humanização dos processos funerários.