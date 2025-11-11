Internacional

Indústria química e farmacêutica alemã alerta para produção mínima em 30 anos

Federação da indústria química e farmacêutica alemã aponta o dedo aos altos preços da energia na Alemanha, o custo da mão-de-obra, os impostos, a burocracia e as tarifas de importação dos EUA.

A federação da indústria química e farmacêutica alemã alertou esta terça-feira para um nível de produção mínimo em 30 anos, apelando ao Governo para implementar reformas.

“Produção, faturação, preços, capacidades, todos os indicadores-chave estão em queda, incluindo o emprego, que estava estável há anos“, afirmou a federação do setor (VCI) em comunicado, mencionando sinais de “depressão outonal”.

A federação aponta o dedo aos altos preços da energia na Alemanha, o custo da mão-de-obra, os impostos, a burocracia e as tarifas de importação dos EUA.

“As fábricas estão a fechar, os investimentos estão a ser deslocalizados e as carteiras de pedidos estão vazias“, disse o diretor da VCI, Wolfgang Grosse Entrup, numa conferência de imprensa.

Em meados de outubro, o chanceler Friedrich Merz também se manifestou contra a “burocracia desnecessária” que freia o terceiro setor industrial da Alemanha.

Mas as cimeiras e reuniões organizadas por Berlim não foram suficientes para corrigir a situação do setor, que perdeu a “confiança” no Governo, acrescentou Grosse Entrup.

No terceiro trimestre, a produção das empresas químicas caiu 1,5% em relação ao ano anterior, para o nível de 1995, destacou Grosse Entrup.

A taxa de utilização da capacidade de produção é de apenas 70%.

Consequentemente, a VCI continua a prever uma queda de 2% na produção química e um ligeiro aumento no setor farmacêutico, o que levará a uma queda total da faturação do setor de cerca de 1% para 221 mil milhões de euros em 2025.

“Precisamos agora de uma libertação industrial”, acrescentou, antes de uma reunião na chancelaria na quarta-feira com representantes do setor farmacêutico para discutir os desafios atuais.

