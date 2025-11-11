Insolvente, Grão-Pará sai de bolsa a 19 de novembro

A Euronext Lisbon vai despedir-se de mais uma empresa. A imobiliária Construtora Grão-Pará, que foi declarada insolvente há exatamente dois meses, vai ser excluída da bolsa de Lisboa a partir de dia 19 de novembro. Títulos da empresa negoceiam pela última vez no mercado de capitais português no dia 18 de novembro.

“A Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. vem partilhar por esta via que a Euronext Lisbon disseminou através dos seus canais no dia 28 de Outubro de 2025, o Aviso Nº 228/25, informando que as ações ordinárias emitidas pela Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. com o código ISIN PTGPAOAP0007, serão excluídas da Euronext Lisbon a partir de 19 de Novembro de 2025, sendo o último dia de negociação o dia 18 de Novembro de 2025”, adianta o histórico grupo, que foi admitido à negociação a 10 de julho de 1984.

A empresa adianta que a exclusão foi determinada por decisão da Euronext, “devido ao facto de a empresa ter sido declarada insolvente em 8 de Setembro de 2025”.

A construtora foi oficialmente declarada insolvente no passado dia 11 de setembro, três semanas depois de se ter apresentado à falência, a empresa que construiu o Autódromo do Estoril recebeu a declaração de insolvência pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

O pedido de insolvência surge após o grupo ter registado prejuízos ao longo de 15 anos (exceto em 2024).