Intelcia Portugal vai contratar 700 pessoas até ao final do ano

A Intelcia vai recrutar 700 trabalhadores até ao final do ano em Portugal, anunciou esta terça-feira a multinacional de serviços de atendimento e experiência ao cliente.

Em comunicado, a Intelcia Portugal diz pretender “fortalecer o tecido empresarial através da contratação de profissionais para diversas áreas de atividade, nomeadamente banca, seguros, utilities e ecommerce”.

Citada na nota, a presidente executiva da Intelcia Portugal afirma que esta aposta “vem reforçar o compromisso” da empresa “para com a evolução económica e a dinamização do mercado nacional”.

“Com mais de 7.000 colaboradores em território nacional e operações distribuídas por vários centros em Portugal Continental e nas ilhas, vamos continuar a expandir a nossa presença e a reforçar o papel estratégico de Portugal dentro do grupo Intelcia, enquanto hub de talento e inovação, quer para o mercado nacional como internacional”, sustenta Carla Marques.

Responsável, por exemplo, por vários call centers da Altice, a multinacional apresenta-se como uma empresa que “alia a tecnologia e a proximidade humana para oferecer soluções integradas de experiência de cliente a algumas das principais marcas a operar no mercado nacional e internacional”.

“A empresa aposta num modelo de gestão centrado nas pessoas e no talento, promovendo a diversidade, o reconhecimento interno e a progressão profissional dos seus colaboradores”, refere, destacando que “tem investido de forma consistente em formação contínua, capacitação tecnológica e inovação, assegurando uma resposta ágil e de excelência às necessidades dos clientes e parceiros”.

Após um primeiro ciclo de paralisações parciais, os trabalhadores da Intelcia estiveram em greve no passado dia 6, reivindicando um aumento salarial geral de 80 euros (com efeitos a 01 de julho), um subsídio de refeição de 7,50 euros, dispensa justificada com retribuição no dia de aniversário, subsídio para atendimento em língua estrangeira e 10 minutos de pausa para cada hora trabalhada.