Advocatus

Linklaters assessora venda da Frulact pela Ardian à Nexture

A transação foi liderada por Marcos de Sousa Monteiro, Managing Partner do escritório da Linklaters em Lisboa e sócio da área de Corporate.

A Linklaters assessorou a Ardian, empresa líder mundial em investimentos, na venda da totalidade capital social da Frulact à empresa italiana de ingredientes alimentares Nexture, controlada por fundos geridos ou assessorados pela Investindustrial.

A venda da Frulact pela Ardian à Nexture assume-se como uma das mais importantes transações de M&A em Portugal em 2025 e representa uma etapa importante na estratégia e no ciclo de desenvolvimento da Frulact, tanto ao nível da sua presença no mercado português como ao nível da sua posição mundial.

A transação foi liderada por Marcos de Sousa Monteiro, Managing Partner do escritório da Linklaters em Lisboa e Sócio da área de Corporate, o qual contou com o apoio de Sílvia Pinheiro Esteves, Managing Associate e Nuno Devesa Neto, Associado, ambos da área de Corporate, na coordenação da transação.

A equipa alargada coordenada pela Linklaters integrou ainda uma vasta equipa multidisciplinar presente em várias jurisdições espalhadas por três continentes.

  Linklaters assessora venda da Frulact pela Ardian à Nexture

