Microsoft investe dez mil milhões de dólares em Sines. Portugal pode “liderar a próxima vaga” de IA

A Microsoft prevê investir “mais de dez mil milhões de dólares a partir do início de 2026” para trazer até Sines 12.600 placas gráficas “de última geração” NVidia Blackwell Ultra GB30, que serão instaladas no centro de dados da Start Campus. A tecnológica norte-americana diz que este é “um dos maiores investimentos em capacidade computacional de IA na Europa”, posicionando o país “como líder no desenvolvimento de IA escalável, segura e sustentável”, classificando-o de “histórico”.

“A infraestrutura irá suportar cargas de trabalho avançadas de IA em vários setores e está alinhada com o Compromisso Digital para a Europa da Microsoft, que prevê duplicar a capacidade dos data centers em 16 países europeus até 2027″, confirmou a Microsoft num comunicado divulgado esta terça-feira, depois de a informação ter sido avançada ao início da manhã pelo Jornal de Negócios.

Brad Smith, presidente da Microsoft, que está em Lisboa para participar na cimeira tecnológica, diz que a parceria com a Nscale, a empresa com a qual irá instalar os processadores no edifício SIN01, reflete a confiança da Microsoft “no potencial” do país “para liderar a próxima vaga de inovação em IA”. “Ao reforçar a infraestrutura nacional de IA através da colaboração com a Nscale, a Nvidia e a Start Campus, estamos a ajudar a posicionar Portugal como referência para o desenvolvimento responsável e escalável de IA na Europa”, acrescenta o gestor, citado na mesma nota.

“Há uma forma de pensar sobre o que estamos a fazer em Portugal. Os países estão a competir na Europa por financiamento público da União Europeia para construir uma gigafábrica, e há uma competição intensa. Portugal já ganhou a licitação com a Microsoft, porque decidimos que vamos construir esta fábrica de IA em Sines”, detalhou o gestor na entrevista ao jornal. E sublinhou que o investimento é igualmente reflexo “da política energética seguida em Portugal, onde a energia é mais barata e há bom clima”.

No mês passado, o ECO noticiou que a Nvidia vai instalar 12.600 placas gráficas no megacentro de dados da Start Campus em Sines, naquela que é a primeira e maior colocação de sempre dos novos processadores gráficos da tecnológica norte-americana na União Europeia. Como informou a Start Campus a 18 de outubro, a encomenda de milhares de GPU do modelo Blackwell Ultra GB300 – o mais recente da Nvidia, apresentado em março – chega durante o primeiro trimestre de 2026 e servirá para apoiar a Microsoft.

(Notícia atualizada às 11h07 com anúncio formal da Microsoft)