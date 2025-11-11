Ministério Público abre inquérito a cartazes do Chega sobre Bangladesh e ciganos
O Ministério Público (MP) abriu um inquérito, na sequência de várias denúncias, aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana, revelou hoje a PGR.
O Ministério Público (MP) abriu um inquérito, na sequência de várias denúncias, aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana, revelou a Procuradoria-Geral da República (PGR).
“Confirma-se apenas a receção de denúncias, as quais deram origem a inquérito que se encontra em investigação”, respondeu hoje à Lusa fonte oficial da PGR.
A mesma fonte acrescentou que o inquérito está a correr no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa.
