Banca

Novobanco notifica Autoridade da Concorrência que vai comprar Unibanco à Unicre

  • Lusa
  • 19:04

O banco quer o controlo exclusivo sobre a unidade de negócio Unibanco, incluindo as atividades, ativos e passivos "atualmente detidos e explorados pela Unicre".

O Novobanco notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a aquisição do controlo exclusivo da unidade de negócio Unibanco, atualmente detida pela Unicre.

A operação de concentração consiste na aquisição pelo Novo Banco, S.A. (“Novo Banco”) do controlo exclusivo sobre a unidade de negócio Unibanco, incluindo as atividades, ativos e passivos a ela associados, atualmente detidos e explorados pela Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A. (“Unicre”)”, informou a AdC esta terça-feira.

A notificação da operação de concentração de empresas foi recebida pela AdC em 30 de setembro de 2025, com efeitos a partir de 5 de novembro de 2025.

A Unicre é uma instituição financeira de crédito com atividade na concessão de crédito ao consumo, emissão e gestão de cartões de crédito, mediação de seguros em produtos financeiros, bem como na atividade de acquiring, a qual detém e explora a unidade de negócio Unibanco.

A Unibanco dedica-se à oferta de produtos e serviços financeiros, nomeadamente crédito ao consumo e cartões de crédito, a clientes particulares e empresariais em Portugal.

