Novobanco notifica Autoridade da Concorrência que vai comprar Unibanco à Unicre
O banco quer o controlo exclusivo sobre a unidade de negócio Unibanco, incluindo as atividades, ativos e passivos "atualmente detidos e explorados pela Unicre".
O Novobanco notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a aquisição do controlo exclusivo da unidade de negócio Unibanco, atualmente detida pela Unicre.
“A operação de concentração consiste na aquisição pelo Novo Banco, S.A. (“Novo Banco”) do controlo exclusivo sobre a unidade de negócio Unibanco, incluindo as atividades, ativos e passivos a ela associados, atualmente detidos e explorados pela Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A. (“Unicre”)”, informou a AdC esta terça-feira.
A notificação da operação de concentração de empresas foi recebida pela AdC em 30 de setembro de 2025, com efeitos a partir de 5 de novembro de 2025.
A Unicre é uma instituição financeira de crédito com atividade na concessão de crédito ao consumo, emissão e gestão de cartões de crédito, mediação de seguros em produtos financeiros, bem como na atividade de acquiring, a qual detém e explora a unidade de negócio Unibanco.
A Unibanco dedica-se à oferta de produtos e serviços financeiros, nomeadamente crédito ao consumo e cartões de crédito, a clientes particulares e empresariais em Portugal.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Novobanco notifica Autoridade da Concorrência que vai comprar Unibanco à Unicre
{{ noCommentsLabel }}