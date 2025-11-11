Advocatus

Oliveira Gomes apresenta candidatura oficial a presidente da CPAS

A lista liderada por Oliveira Gomes, candidata à Presidência da Direção da Caixa de Previdência dos Advogados, Solicitadores e Agentes de Execução (CPAS), é apresentada esta quinta - feira.

A lista liderada por Oliveira Gomes, candidata à Presidência da Direção da Caixa de Previdência dos Advogados, Solicitadores e Agentes de Execução (CPAS), é apresentada oficialmente esta quinta – feira, 13 de novembro, pelas 16h00, no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, no Largo S. Domingos, em Lisboa.

“Este será um momento dedicado ao diálogo e à partilha de ideias, no qual serão apresentadas as propostas da Lista C para uma Caixa de Previdência mais inclusiva, transparente e sustentável. A sessão permitirá também o esclarecimento de dúvidas e a recolha de contributos que possam enriquecer este projeto coletivo”, segundo comunicado oficial da candidatura.

Sob o mote “Juntos, podemos mudar. Juntos, podemos devolver o orgulho à CPAS”, a candidatura de Oliveira Gomes quer “imprimir um novo rumo para a proteção social da classe”.

A restante lista é composta por Pedro Tenreiro Biscaia, Mariana Ferreira Macedo e Ana Cláudia Martins. Como mandatária, Maria de Belém Roseira.

A candidatura de Oliveira Gomes defende que “a CPAS deve voltar a ser um instrumento de confiança, e não de preocupação. Uma Caixa que protege, que ampara, que motiva. Uma Caixa verdadeiramente previdente”. Para tal, aposta em cinco eixos fundamentais: “rever o modelo contributivo, tornando-o mais justo, progressivo e adaptado às diferentes fases da carreira profissional; Apoiar os jovens profissionais, com medidas concretas para aliviar o peso contributivo no início da atividade; Proteger os beneficiários seniores, reforçando a segurança e dignidade na reforma; Criar um seguro coletivo para doenças graves, com especial enfoque em patologias oncológicas; Modernizar e aproximar a CPAS, promovendo transparência, simplificação de processos e diálogo permanente com os beneficiários”.

A eleição para a direção da CPAS realizar-se-á por voto eletrónico nos dias 26, 27 e 28 de novembro, contando com duas listas candidatas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • André Moz Caldas eleito presidente da Assembleia de Lisboa

  • Oliveira Gomes apresenta candidatura oficial à CPAS

  • Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 108 milhões

  • Lisboa. É “difícil” PS viabilizar orçamentos

  • UE revela roteiro para indústria da defesa na próxima semana

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Oliveira Gomes apresenta candidatura oficial a presidente da CPAS

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Advogados têm de pagar mensalidades da CPAS para votarem

Filipa Ambrósio de Sousa,

As eleições destinam-se à escolha dos membros da Direção e do Conselho de Fiscalização da CPAS para o triénio 2026-2028, e decorrerão exclusivamente por via eletrónica.