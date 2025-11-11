Oliveira Gomes apresenta candidatura oficial a presidente da CPAS

A lista liderada por Oliveira Gomes, candidata à Presidência da Direção da Caixa de Previdência dos Advogados, Solicitadores e Agentes de Execução (CPAS), é apresentada oficialmente esta quinta – feira, 13 de novembro, pelas 16h00, no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, no Largo S. Domingos, em Lisboa.

“Este será um momento dedicado ao diálogo e à partilha de ideias, no qual serão apresentadas as propostas da Lista C para uma Caixa de Previdência mais inclusiva, transparente e sustentável. A sessão permitirá também o esclarecimento de dúvidas e a recolha de contributos que possam enriquecer este projeto coletivo”, segundo comunicado oficial da candidatura.

Sob o mote “Juntos, podemos mudar. Juntos, podemos devolver o orgulho à CPAS”, a candidatura de Oliveira Gomes quer “imprimir um novo rumo para a proteção social da classe”.

A restante lista é composta por Pedro Tenreiro Biscaia, Mariana Ferreira Macedo e Ana Cláudia Martins. Como mandatária, Maria de Belém Roseira.

A candidatura de Oliveira Gomes defende que “a CPAS deve voltar a ser um instrumento de confiança, e não de preocupação. Uma Caixa que protege, que ampara, que motiva. Uma Caixa verdadeiramente previdente”. Para tal, aposta em cinco eixos fundamentais: “rever o modelo contributivo, tornando-o mais justo, progressivo e adaptado às diferentes fases da carreira profissional; Apoiar os jovens profissionais, com medidas concretas para aliviar o peso contributivo no início da atividade; Proteger os beneficiários seniores, reforçando a segurança e dignidade na reforma; Criar um seguro coletivo para doenças graves, com especial enfoque em patologias oncológicas; Modernizar e aproximar a CPAS, promovendo transparência, simplificação de processos e diálogo permanente com os beneficiários”.

A eleição para a direção da CPAS realizar-se-á por voto eletrónico nos dias 26, 27 e 28 de novembro, contando com duas listas candidatas.