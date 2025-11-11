Projeto da Altri na Galiza volta a “perder” fundos europeus

O megaprojeto industrial da Altri na Galiza, que já tinha sido excluído de receber apoios europeus destinados a projetos de descarbonização no passado mês de abril, ficou de fora dos fundos europeus de inovação, segundo avança a imprensa espanhola.

Num momento em que continua a aguardar a autorização ambiental integrada e a luz verde do governo central espanhol para ligar a central à rede elétrica, o projeto da Altri para Palas de Rei não surge numa lista atualizada a 7 de novembro de 2025, onde constam os projetos que vão receber financiamento do Innovation Fund, avança o elEconomista, que cita o galego Nós Diario.

A Greenfiber, uma empresa participada pela Altri e pela holding da empresa galega Greenalia, anunciou, na semana passada, em comunicado a candidatura ao programa de financiamento Innovation Fund, mas a Agência Europeia do Clima, Infraestruturas e Meio Ambiente (Cinea) comunicou que, “apesar dos seus méritos”, o projeto GAMA não pode ser financiado devido aos recursos orçamentais disponíveis para esta convocatória.

A empresa defende, assim, que a exclusão do projeto não se deve a “qualquer incumprimento da legislação ambiental europeia”, lembrando que o projeto recebeu o selo STEP (Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa), concedido pela Comissão Europeia, lhe permite candidatar-se a outro tipo de financiamento, como o do Banco Europeu de Investimento (BEI).

O projeto Gama prevê a construção de raiz de uma unidade com capacidade máxima de produção de 400 mil toneladas de fibras solúveis por ano, das quais 200 mil toneladas serão utilizadas para fibras têxteis sustentáveis (lyocell).

Apesar das estimativas que esta nova unidade industrial tenha um impacto positivo no PIB galego e resulte na criação de 3.608 postos de trabalho, dos quais 500 diretos, o investimento planeado pela empresa portuguesa tem enfrentado grande contestação na região, precisamente devido aos impactos ambientais.

Além das autorizações ambientais, a execução do investimento depende de uma última aprovação por parte do governo central, a quem caberá dar luz verde à ligação da central à rede elétrica. Algo essencial para poder funcionar, tanto na hora de solicitar mais energia nos picos de produção, como para devolver os excedentes ao sistema quando a procura contrai.

O Projeto Gama, promovido pela Greenfiber, uma empresa participada pela Altri e pela holding da empresa galega Greenalia, pressupõe que a central estaria ligada à subestação localizada na localidade de Melide, Lugo.

O investimento da Altri na Galiza chegou a estar previsto para o primeiro semestre de 2023, mas tem vindo a ser atrasado. A expectativa era que o projeto se desenvolvesse em duas fases: uma primeira fase de construção, que decorrerá de 2025 a 2027, e uma segunda fase de operação, com início previsto para 2028. No entanto, tudo aponta para que estas datas tenham de ser reajustadas.