PRR. Black Hawk são os únicos helicópteros disponíveis para entrega até agosto de 2026, diz ministro

O ministro da Defesa assegurou, esta terça-feira, que os únicos helicópteros que podem ser entregues até final de agosto de 2026 são os Black Hawk, tendo em conta que a compra é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Nuno Melo afirma ainda que “comprar helicópteros não é como ir ao supermercado”.

“Estamos a falar de um investimento através do PRR, o que implica que os equipamentos têm que ser entregues até ao final de agosto”, diz o ministro da Defesa, assegurando que “os únicos que podem ser entregues até esta data são os Black Hawk”.

Nuno Melo reagiu à notícia do jornal Público que avança, citando a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), que os quatro helicópteros Black Hawk que a Força Aérea vai adquirir para evacuação médica só podem aterrar num dos sete heliportos hospitalares autorizados a receber transportes aéreos de emergência médica, designadamente o de Braga.

Ministro garante que helicópteros Black Hawk podem aterrar nos heliportos hospitalares

O ministro da Defesa garantiu que os helicópteros Black Hawk, que serão adquiridos pela Força Aérea, podem ser utilizados para emergência médica, detalhando que, este ano, estes equipamentos já aterraram em 25 heliportos do país.

“Estes Black Hawk já aterraram em mais de 20 heliportos, só a norte do Tejo. É público, e está em vídeo. Posso-lhe dizer que, de dia e de noite, já aterraram em 18. E de dia, já aterraram em 25. E, portanto, essa coisa de que não conseguem é conversa. E eu pergunto a quem é que aproveita essa desinformação”, afirmou Nuno Melo, em declarações aos jornalistas após a cerimónia do 50º aniversário da Polícia Judiciária Militar, em Oeiras.

O governante garantiu ainda que “a Autoridade Aeronáutica Nacional já certificou estes helicópteros para aterrarem nestes locais todos”, acrescentando que “compete a este organismo definir quais são os espaços onde estes equipamentos militares podem aterrar”.

Os quatro helicópteros Black Hawk para emergência médica que irão reforçar a Força Aérea no próximo ano têm um custo de cerca de 32 milhões de euros, ou seja, oito milhões cada um. A compra será financiada pelo PRR, após a reprogramação da ‘bazuca’ entregue em Bruxelas.

(Notícia atualizada com mais informação)