RiskPoint juntou as maiores corretoras no seu lançamento em Portugal

A agência de subscrição de seguros RiskPoint acaba de ser lançada oficialmente em Portugal num evento que reuniu em Lisboa dirigentes das corretoras top 20 ECOseguros entre diretores, responsáveis pelo placement e CEO.

Para além de Paulo Anger, que vai desenvolver o negócio em Portugal, a RiskPoint esteve presente com liderança local e regional incluindo o CEO global e fundador Kenneth Nielsen, o responsável pela área Responsabilidades a nível global Klaus Andersen, o diretor de Riscos Cibernéticos Jens Zakarias, o diretor europeu de Linhas Financeiras Niklas Theter e a Global co-Head de Sinistros Birgitte Roed.

Em discurso, foi destacado o empenho geral dos corretores e mediadores de seguros no desenvolvimento dos negócios de seguros de Linhas Financeiras em Portugal sendo reconhecido “o importante e árduo trabalho, quanto ao serviço de consultoria técnica e de prevenção de riscos desempenhado pela mediação junto dos seus clientes”.

A RiskPoint vai avançar de imediato com seguros Ciber, Responsabilidade Civil (RC) profissional, com destaque para as coberturas D&O (para administradores e diretores de empresas) e com produtos para instituições financeiras, uma combinação do D&O, do Cyber, do RC.

Também apostarão em duas áreas “muito fortes para a empresa”, os seguros de M&A (operações de fusão e aquisição), e coberturas para o setor de energias renováveis.

A RiskPoint foi fundada por profissionais saídos da AIG na Dinamarca, Suécia e Noruega. Hoje conta com 300 milhões de euros de prémios anuais intermediados e escritórios nos países nórdicos, Itália, Alemanha, Holanda, Suíça, Bélgica, Espanha, mas também fora da Europa, nos Estados Unidos, Austrália, Singapura e Dubai. Portugal foi o 16º país na rota de expansão e conta com Paulo Anger, também um ex-AIG em Portugal, para o escritório de Lisboa, reportando diretamente ao CEO global Kenneth Nielsen.