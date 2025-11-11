Regulador avisa Ryanair que não pode recusar embarques com cartões físicos
A ANAC avisa também que a companhia aérea não deve impor o pagamento de taxas para a obtenção e utilização de cartões de embarque em papel.
A Ryanair deve abster-se de impedir o embarque de passageiros, com reserva confirmada, que não sejam portadores do cartão digital, bem como de impor taxas pela utilização do cartão físico, determinou a ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil.
“A ANAC comunicou à transportadora aérea em causa [Ryanair] que a mesma deverá efetivamente abster-se de qualquer comportamento que impeça o embarque de passageiros com reserva confirmada num voo (e check-in efetuado), pelo facto de os mesmos não serem portadores de cartão de embarque digital”, apontou, em comunicado.
Segundo a ANAC, a companhia aérea também não deve impor o pagamento de taxas para a obtenção e utilização de cartões de embarque em papel.
A Ryanair anunciou recentemente que, a partir desta quarta-feira, deixará de aceitar cartões de embarque impressos, tendo os passageiros de utilizar exclusivamente cartões de embarque digitais. Para verificar a existência de eventuais constrangimentos para os passageiros, a ANAC analisou a informação publicada pela Ryanair e os esclarecimentos adicionais que a empresa lhe prestou.
Esta autoridade concluiu que a Ryanair pretende garantir todos os direitos dos passageiros e não aplicar “uma taxa de reemissão do cartão de embarque a quem tenha efetuado o check-in online”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Regulador avisa Ryanair que não pode recusar embarques com cartões físicos
{{ noCommentsLabel }}