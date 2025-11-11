Presidenciais 2026

Seguro diz que será um PR exigente e critica setor da saúde que está numa situação inaceitável

  • Lusa
  • 14:18

Candidato a Belém apoiado pelo PS sublinhou que não se pode aceitar que os problemas no setor da Saúde "sejam o novo normal”.

António José Seguro afirmou esta terça-feira que, caso seja eleito em janeiro, será um Presidente da República “exigente”, criticando o setor da saúde que disse estar numa “situação horrível” e defendendo medidas que sejam “duradouras”.

O candidato a Belém está, esta terça-feira, de visita ao distrito de Bragança. Na escola Emídio Garcia, assegurou que quer “promover uma cultura de compromisso assente em soluções”, vincando que “o Presidente da República não pode virar a cara aos problemas”.

“Tenho o poder de mobilizar os atores e partidos políticos para encontrarem as soluções, realizando e promovendo condições para pactos verdadeiros que produzam resultados imediatos e no futuro. Não podemos aceitar esta situação horrível em que se transformou a saúde. As pessoas [que] precisam de ter uma consulta esperam semanas ou meses, [por] uma intervenção cirúrgica esperam meses ou anos e aos fins de semana não se sabe se a urgência está aberta”, apontou.

António José Seguro disse mesmo que a situação em que o setor se encontra “não é aceitável”, “não é tolerável” e “é um recuo” em relação aos progressos já foram feitos. “Não podemos aceitar que estes problemas sejam o novo normal“, apontou.

Por isso, promete ser um Presidente da República exigente. “Vou exigir a quem tem o poder executivo que melhore a vida dos portugueses”, afirmou, acrescentando que a sua preocupação “é mobilizar todas as forças políticas, o Governo e o Parlamento, para que se encontrem soluções duradouras e respostas substantivas”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Linklaters assessora venda da Frulact pela Ardian à Nexture

  • PS questiona Governo sobre dois projetos solares

  • Projeto da Altri na Galiza fora dos fundos para inovação

  • Vila Galé investe 24 milhões num novo hotel em Minas Gerais

  • Volume de negócios do grupo Visabeira sobe 18% até setembro

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Seguro diz que será um PR exigente e critica setor da saúde que está numa situação inaceitável

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Seguro pede “plano nacional de fusões e aquisições” para PME

António Larguesa, Patrícia Abreu,

Candidato apoiado pelo PS recusa comprometer-se com veto político às leis laborais e promete “não ser um primeiro-ministro sombra em Belém”. Investimento em defesa? “O problema é a má despesa".