Sob “forte pressão”, alvo espanhol da Bondalti regista prejuízos de 41,2 milhões até setembro

A Ercros, empresa espanhola que é alvo de uma oferta pública de aquisição (OPA) da portuguesa Bondalti, fechou os primeiros nove meses deste ano com prejuízos de 41,2 milhões de euros, multiplicando por mais de cinco as perdas que tinha registado no mesmo período do ano passado (-7,8 milhões de euros).

De acordo com a informação publicada esta terça-feira pela empresa química, o que tem sede em Barcelona, EBITDA caiu 89,6% entre janeiro e setembro, para cerca de 2,4 milhões de euros, enquanto o EBITDA ajustado alcançou 3,76 milhões, 83,3% abaixo do reportado no período homólogo.

A companhia indica que continua a ser afetada por uma procura “persistentemente débil”, pelos custos energéticos elevados, pela guerra das tarifas nos EUA e pela “intensa” concorrência extracomunitária. E assinala que “enquanto persistir a atual situação de excesso de oferta, os volumes, preços e margens vão continuar debaixo de forte pressão”.

Na semana passada, a oferta pública de aquisição (OPA) da Bondalti sobre a Ercros deu mais um passo para avançar com a operação lançada em março de 2024, após a “luz verde” da autoridade da concorrência espanhola. Um sinal positivo para a empresa portuguesa que precisa convencer os pequenos investidores, com quase 77% do capital, a aceitarem os 3,505 euros que oferece por cada ação da concorrente espanhola.

A empresa do Grupo José de Mello continua a aguardar o desfecho de um moroso processo de decisões e aprovações até que os acionistas sejam chamados a decidir o futuro da química espanhola, que faturou 643 milhões de euros em 2024. Após o regulador ter aceitado com compromissos a OPA, o processo seguiu para o Mnistério da Economia espanhol, que tem 15 dias úteis para decidir se remete, ou não, a operação ao conselho de ministros.

Segundo noticiou recentemente a imprensa espanhola, não é esperada a oposição de Madrid à oferta, que deve seguir para o regulador do mercado, a quem caberá a aprovação do prospeto e documentação. Uma vez aprovada, será publicado o anúncio da oferta e, posteriormente, iniciado o período de aceitação.

Os analistas consultados pelo ECO já acreditam que a operação pode ter um desfecho positivo, destacando que o negócio é bom tanto para a gigante espanhola como para os acionistas. Caso a química portuguesa consiga alcançar 75% do capital, abre-se a porta à criação de um “líder ibérico com maior escala” e oportunidade para escalar o negócio na Europa.

Com unidades industriais em Estarreja (Portugal) e Cantábria (Espanha) e instalações logísticas em Aveiro, Barreiro (Portugal) e Vigo (Espanha), se conseguir mesmo ficar com a Ercros, a Bondalti já garantiu que vai manter a sede da empresa em Barcelona, bem como os postos de trabalho e a presença local nas comunidades onde a empresa opera.