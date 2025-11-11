SoftBank vende Nvidia para apostar tudo na OpenAI

A japonesa SoftBank vendeu toda a sua participação na Nvidia, avaliada em mais de 5,4 mil milhões de euros, repetindo um erro que há seis anos lhe custou mais de 150 mil milhões de dólares em ganhos perdidos. Desta vez, o objetivo é financiar a maior aposta de sempre da empresa de Masayoshi Son: um investimento até 40 mil milhões de dólares na OpenAI, criadora do ChatGPT.

A decisão foi revelada esta terça-feira no decorrer da apresentação dos resultados trimestrais do grupo, que alcançou lucros de 16,2 mil milhões de dólares no trimestre terminado em setembro, mais do dobro face ao período homólogo. Os ganhos foram impulsionados pela valorização galopante da OpenAI, que em outubro atingiu uma avaliação de 500 mil milhões de dólares, tornando-se na startup mais valiosa do mundo e ultrapassando a SpaceX.

“Estamos a fazer grandes investimentos na OpenAI este ano. Temos de investir mais de 30 mil milhões de dólares. Para isso, temos de usar alguns dos nossos ativos existentes para obter fundos”, referiu Yoshimitsu Goto, diretor financeiro da SoftBank, que garantiu que a venda não tem que ver com falta de confiança na Nvidia, mas trata-se apenas de uma questão de necessidade de financiamento para outros investimentos.

Esta é a segunda vez que o gigante japonês vende as suas ações na fabricante americana de semicondutores. Em 2019, o fundo Vision Fund desfez-se de 4,9% da Nvidia por 3,6 mil milhões de dólares, numa operação que na altura pareceu um bom negócio — a empresa tinha investido cerca de 700 milhões e saiu com um lucro de 3,3 mil milhões. Mas foi antes do ChatGPT revolucionar a indústria tecnológica e impulsionar uma valorização histórica das ações da Nvidia. Se tivesse mantido essas ações, valeriam hoje mais de 150 mil milhões de dólares.

Agora, a história repete-se. A SoftBank recomprou ações da Nvidia em 2020 — não se sabe o valor exato, mas a última divulgação apontava para uma participação de cerca de três mil milhões de dólares em março deste ano. A venda das mais de 32,1 milhões de ações ocorreu em outubro, o mesmo mês em que a Nvidia se tornou a primeira empresa a atingir uma capitalização bolsista de cinco biliões de dólares.

A estratégia da Softbank reflete a ambição de Masayoshi Son de se tornar um protagonista central no ecossistema da inteligência artificial. Além dos 40 mil milhões de dólares previstos para a OpenAI — dos quais 22,5 mil milhões serão investidos através do fundo Vision Fund 2 em dezembro –, a empresa japonesa comprometeu-se a adquirir a divisão de robótica da suíça ABB por 5,4 mil milhões de dólares e a fabricante de chips Ampere Computing por 6,5 mil milhões.

A SoftBank está ainda envolvida no Projeto Stargate, uma iniciativa de 500 mil milhões de dólares em parceria com a OpenAI e a Oracle para construir centros de dados nos EUA, e num plano de 1 bilião de dólares no Project Crystal Land, um complexo industrial de IA no Estado do Arizona, nos EUA.