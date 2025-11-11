Pessoas +M

Tiago Melo ingressa na Public’ como strategy & client growth lead

 + M,

O ex diretor de marketing mundial de Men Expert da L’Oréal assume as funções de strategy & client growth lead da agência lançada há um ano por Tiago Froufe. 

Tiago Melo, até 2024 diretor-geral da Garnier Ibéria, juntou-se à Public’. O ex diretor de marketing mundial de Men Expert da L’Oréal assume as funções de strategy & client growth lead da agência lançada há um ano por Tiago Froufe.

Com Tiago Melo, a agência pretende reforçar “a ambição de se afirmar como uma referência no
cruzamento entre influência, reputação e crescimento sustentável”. “Acredito que estamos a viver um ponto de viragem no marketing. As marcas que vão crescer de forma sustentável são as que souberem utilizar a influência como motor de propósito e reputação. Na Public’ encontrei uma equipa que partilha essa visão e que quer devolver às agências o seu papel estratégico na construção de marcas com significado”, comenta o profissional.

“A Public’ nasceu para desafiar o modelo tradicional das agências e colocar a influência ao serviço da reputação. A entrada do Tiago traz-nos uma perspetiva estratégica e internacional única, que vai acelerar a nossa missão de transformar influência em reputação e, claro em crescimento”, acrescenta, também citado em comunicado, Tiago Froufe, CEO da agência.

Com 17 anos de experiência internacional em marketing e gestão de marcas, Tiago Melo construiu a sua carreira na L’Oréal, onde desempenhou funções de liderança em Portugal, Espanha e França. Em 2024, decidiu fazer uma pausa na carreira, viajando pelos cinco continentes num processo de autodescoberta pessoal e profissional. Essa experiência reforçou a sua convicção de que o sucesso das marcas depende, mais do que nunca, de propósito, autenticidade e reputação, descreve a Public’.

