Transportes públicos de Viana do Castelo com passe único de 20 euros por mês

A Câmara de Viana do Castelo aprovou esta terça-feira a alteração ao regulamento do serviço público de transporte, que integra o passe único por 20 euros por mês para andar em todas as linhas, descontos e isenções para alguns passageiros. Na apresentação do documento, em reunião ordinária do executivo, a vereadora com o pelouro da Mobilidade, Fabíola Oliveira, explicou que “o antigo tarifário dos transportes estava dividido por anéis/por zonas”.

“Com este passe único, pretendemos trazer facilidade e incentivar o uso e deslocação das pessoas nas várias linhas existentes dentro do serviço TUViana”, especificou. A alteração das tarifas vai agora para consulta pública por um período de 30 dias úteis, “com uma proposta que visa reduzir as várias modalidades de tarifário existentes e facilitando a circulação nas diversas linhas dos autocarros TUViana”.

A proposta, a que a Lusa teve acesso, “refere que se pretende simplificar a tabela a vigorar, passando de 48 preços para 10 preços, permitindo a utilização em toda a área de operação, bem como incentivando o uso de passes”.

“Para toda a rede municipal, passa assim a vigorar um passe único de 20 euros. Para deficientes e seniores, o valor do passe reduz para 10 euros. Para jovens e antigos combatentes, o passe é gratuito”, lê-se no documento. Para “bilhetes ocasionais, adquirido a bordo, o valor é de 1,5 euros e o bilhete pré-comprado é de um euro”.

Já os bilhetes de utilização diária custarão cinco euros para um dia ou 12 euros para três dias. A câmara de Viana do Castelo comprou, por 7,15 milhões de euros, 17 autocarros elétricos com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sendo que, atualmente, o sistema de transportes urbanos designado por TUViana, iniciado no dia 23 de setembro, tem 15 autocarros a circular.

O serviço arrancou com 11 linhas, que passaram a 14 depois da desagregação de algumas freguesias. Quando a linha que serve a Zona Industrial de Neiva entrar ao serviço, passam a ser 15. Com esta operação de transportes urbanos promovida pelo município, Viana do Castelo passou dos atuais 142 quilómetros para 293 quilómetros na rede urbana.

A variante escolar passou de 98 quilómetros para 129 quilómetros. Assim, a rede total passou dos atuais 240 quilómetros para 422 quilómetros. Neste momento, o TUViana conta com 27 agentes únicos de transportes, que se distribuem por dois turnos diários, sete dias por semana.