Turismo de Portugal lança campanha de 300 mil euros para reforçar país como referência no turismo de negócios

“Portugal Means Business” é a nova campanha internacional do Turismo de Portugal, lançada com o objetivo de “reforçar o posicionamento do país entre os destinos de referência mundial para o turismo de negócios“, nomeadamente no segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Contando com um investimento de cerca de 300 mil euros, a campanha, assinada pela Dentsu Creative, marcará presença nos meios digitais, DOOH (digital out-of-home) e connected TV dos “mercados estratégicos” de Portugal, Reino Unido, Estados Unidos da América, Alemanha, Espanha e França.

Inspirada no quotidiano de uma mulher executiva, que escolhe Portugal para realizar o seu evento, a campanha “mostra como o país combina profissionalismo, inovação e qualidade de vida. Entre dias de conferências, reuniões e eventos, há tempo para surfar as melhores ondas, explorar mercados locais, relaxar em plena natureza, provar os sabores da nossa gastronomia, apreciar paisagens deslumbrantes, ou simplesmente brindar com os amigos, num país onde trabalho e lazer se encontram de forma harmoniosa e gratificante”, descreve-se em nota de imprensa.

“A campanha ‘Portugal Means Business’, reflete o que Portugal é hoje — um destino competitivo, inovador e preparado para receber eventos de todas as dimensões, mas também projeta o que temos de melhor: a forma como acolhemos, o nosso talento e a capacidade de fazer bem”, diz Lídia Monteiro, vogal do Turismo de Portugal e responsável pelo pelouro da promoção, citada em comunicado.

Já Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, refere que “Portugal oferece condições excecionais para a realização de eventos profissionais de elevado impacto, graças à qualidade e características do país enquanto destino turístico, mas também fruto do talento e competência das empresas”.

“Estes eventos, para além de contribuírem de forma decisiva para incrementar a nossa notoriedade internacional, promovem ainda, quer a redução da sazonalidade, quer uma maior distribuição dos fluxos turísticos por todo o território, consolidando dessa forma os benefícios económicos do turismo“, acrescenta.

O segmento MICE é um “eixo estratégico para o desenvolvimento do turismo nacional, contribuindo para a descentralização da atividade turística, a atração de investimento internacional e a promoção da sustentabilidade no turismo”, aponta-se ainda em nota de imprensa.