UE reconhece a ISDIN como marca de renome e concede-lhe proteção jurídica alargada contra imitações e utilizações indevidas
UE protege juridicamente as marcas de renome e impede o registo de outras marcas idênticas ou semelhantes, independentemente de comercializarem o mesmo produto ou serviço ou operarem noutro setor.
A ISDIN foi reconhecida como uma marca de renome pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Este reconhecimento, que apenas é concedido às marcas europeias mais conhecidas e respeitadas, implica uma proteção jurídica alargada contra possíveis imitações ou tentativas de uso indevido do prestígio, valor e reputação da marca ISDIN.
Esta distinção, que coincide com o 50.º aniversário da empresa, reconhece oficialmente a notoriedade e o prestígio da ISDIN e avala o seu meio século de história, durante o qual o laboratório construiu uma marca de confiança para farmacêuticos, dermatologistas e consumidores em todo o mundo. De facto, a empresa nascida em Barcelona passou de referência a nível nacional a marca global, com presença em mais de 65 países, 14 filiais próprias e uma equipa de mais de 1700 profissionais.
As marcas renomadas da União Europeia (UE), entre as quais também se encontram a Zara, a Mango, a Nike, a Adidas, a IKEA e a Apple, contam com um grau de proteção jurídica alargado, que as protege contra tentativas de aproveitamento indevido da sua trajetória e reputação. Nesta linha, a regulamentação europeia recusa o registo de novas marcas idênticas ou semelhantes a uma marca anterior, independentemente de os produtos ou serviços para os quais é solicitado serem idênticos ou semelhantes aos da marca de renome.
«Num ambiente cada vez mais complexo, onde a desinformação circula sem filtros e a reputação é um bem precioso, acreditamos que proteger e cuidar da marca é também uma forma de proteger a confiança das pessoas. Este reconhecimento por parte da UE consolida a posição da ISDIN entre as marcas mais queridas e respeitadas da Europa e reforça o nosso compromisso com a inovação, a qualidade e a confiança como pilares fundamentais», destaca Juan Naya, CEO da ISDIN.
No seu comunicado, a EUIPO destaca que a ISDIN é uma marca elogiada pela sua inovação, novos formatos e preocupação com a saúde das pessoas, atributos altamente valorizados na dermatologia farmacêutica.
A diretora de Propriedade Intelectual da ISDIN, Rosalia Salvia, acrescenta: «Este reconhecimento da EUIPO como marca de renome é o resultado de um trabalho constante de proteção da marca que faz parte do ADN da ISDIN. Entendemos a Propriedade Intelectual não apenas como uma ferramenta jurídica, mas como uma forma de proteger a inovação, a reputação e a confiança que milhões de pessoas depositam na nossa marca».
ISDIN
Em 2025, a ISDIN foi reconhecida como a marca mais recomendada pelos consumidores em Espanha dentro da sua categoria, de acordo com o último relatório global Most Recommended Brands, elaborado pela empresa de análise de mercado YouGov. Mais concretamente, a ISDIN ocupa a segunda posição no ranking nacional de marcas, sendo a única na área da dermatologia entre as três primeiras.
O estudo, realizado entre junho de 2024 e maio de 2025, reúne as marcas que obtêm o maior índice de recomendação positiva entre os seus consumidores atuais. Para isso, a YouGov realizou mais de um milhão de inquéritos em 28 mercados e avaliou mais de 2000 marcas de diferentes setores. No caso de Espanha, a ISDIN alcançou uma pontuação total de 87,1 %, posicionando-se como uma das principais marcas de referência em todo o país.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
UE reconhece a ISDIN como marca de renome e concede-lhe proteção jurídica alargada contra imitações e utilizações indevidas
{{ noCommentsLabel }}