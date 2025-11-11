Universidade de Lisboa é quem produz mais empreendedores

Com mais de 1.000 fundadores de startups a saíram das suas salas de aula, a Universidade de Lisboa é o estabelecimento de ensino superior português que gera mais empreendedores, com as empresas fundadas pelos seus antigos alunos a gerar um valor empresarial superior a 30 mil milhões de euros, revela o “Portugal’s Entrepreneurial Universities Ranking”, da Startup Portugal divulgado esta terça-feira.

“O Portugal’s Entrepreneurial Universities Ranking demonstra a crescente importância do empreendedorismo no ensino superior, ao reconhecer o papel decisivo que universidades desempenham na transformação de conhecimento em inovação”, diz Miguel Aguiar.

“E os resultados confirmam que o ecossistema académico nacional está cada vez mais orientado para a inovação, com uma cultura que estimula a iniciativa, a criatividade e o impacto social e económico”, diz o diretor executivo da Startup Portugal, citado em comunicado.

Universidade Católica Portuguesa (2024), a Universidade do Porto (2023), e a Universidade Nova de Lisboa (2022) foram as universidades que já lideraram este ranking que, este ano, identificou mais de 5.200 alumni fundadores de startups nas dez principais universidades portuguesas, das quais 62,2% foram criadas em Portugal.

O ranking baseia-se na Plataforma de Mapeamento do Ecossistema da Startup Portugal, gerida pela Dealroom, complementado com informações fornecidos pelas universidades.

“Este ranking é o resultado de um processo rigoroso de recolha e validação de dados em conjunto com a Dealroom, e complementada com contributos diretos das próprias universidades. Nesta edição, contactámos mais de 60 instituições de ensino superior e todas as edições procuramos uma maior representatividade e atualização do ecossistema”, explica João Silva, head of data & tech and public policies da Startup Portugal, citado em comunicado.

O top 3

A Universidade de Lisboa lidera este ano o ranking das universidades nacionais que mais empreendedores gerou entre os seus antigos alunos, sendo a única instituição com mais de 1.000 fundadores, com startups que, em conjunto, geraram um valor empresarial superior a 30 mil milhões de euros. Seguem-se a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade Nova de Lisboa, e a Universidade de Coimbra, todas com mais de 500 fundadores identificados.

Os antigos alunos da Universidade Nova de Lisboa captaram um investimento superior a 4,1 mil milhões de euros, posicionando esta instituição como aquela com maior valor captado, seguido pela Universidade de Lisboa (3,7 mil milhões) e a Universidade Católica Portuguesa (2,3 mil milhões).