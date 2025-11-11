Uría Menéndez assessora a Nexture na compra da Frulact

A Uría Menéndez, em colaboração com a Slaughter & May, assessorou a Nexture, plataforma de empresas de ingredientes do grupo de capital de risco italiano Investindustrial, no processo para a aquisição do 100% do grupo Frulact, fabricante internacional de origem portuguesa de ingredientes naturais para a indústria alimentar.

“Com esta operação, a Investindustrial reforça a sua presença no setor dos ingredientes naturais, integrando capacidades tecnológicas e de inovação que complementam e fortalecem a sua cadeia de valor no setor alimentar”, referem em comunicado

A operação foi liderada pelos sócios Antonio Villacampa e Joana Torres Ereio e contou com a participação dos associados sénior Frederico Pinho Vieira e José Manuel García-Quílez Cuervas da equipa de Corporate e M&A.