Vila Galé investe 24,4 milhões num novo hotel em Minas Gerais

O grupo Vila Galé vai investir 150 milhões de reais (cerca de 24,4 milhões de euros) na construção de um novo hotel com 312 quartos em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, anunciou esta terça-feira a cadeia hoteleira.

O novo projeto, que vai integrar a marca Collection, foi oficializado na semana passada, com a assinatura da transferência de um terreno de 108 mil metros quadrados numa cerimónia com a presença do presidente e fundador do grupo português, Jorge Rebelo de Almeida, e o presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Gabriel Augusto Parreiras.

Situado na região sudeste do Brasil, a cerca de 40 minutos de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o futuro hotel terá vista para a Barragem do Rio Manso e será equipado com restaurantes, bares, piscinas, incluindo uma com ondas, um lago, um spa Satsanga e zonas para eventos.

“Somos a maior cadeia de resorts do Brasil e temos uma inovação: os resorts de campo, como o nosso empreendimento em Ouro Preto e como será o de Brumadinho. Esta nossa nova unidade irá agradar a todos os públicos, incluindo os mineiros”, afirmou o presidente do grupo Vila Galé.

A cidade de Brumadinho acolhe o Instituto Inhotim, um museu de arte contemporânea e jardim botânico que é considerado o maior museu a céu aberto da América Latina. “O destino tem vindo a afirmar-se como um importante polo cultural e turístico, com grande potencial de crescimento e valorização”, acrescenta o grupo hoteleiro em comunicado.

O grupo Vila Galé gere 52 hotéis em quatro países, 34 dos quais em Portugal, 13 no Brasil, quatro em Cuba e um em Espanha, num total de mais de 11 mil quartos.