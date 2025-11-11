Volume de negócios do grupo Visabeira sobe 18% até setembro para 2.002 milhões
A Visabeira Global, "através da Constructel manteve-se como principal motor do desempenho, com uma evolução sólida nos mercados internacionais, em particular nos EUA e no Reino Unido, diz o CEO.
O volume de negócios do grupo Visabeira subiu 18% até setembro, face a igual período de 2024, para 2.002 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a empresa. Nos primeiros nove meses do ano, o aumento do volume de negócios foi de 300 milhões de euros, em termos homólogos.
O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 30% para 246 milhões de euros. “Encerrámos o terceiro trimestre de 2025 com resultados muito positivos, refletindo a consistência da nossa estratégia e a forte execução das equipas do grupo Visabeira”, afirma o presidente executivo (CEO), Nuno Terras Marques, citado em comunicado.
O gestor salienta que o desempenho “foi alcançado maioritariamente por via orgânica, o que lhe confere maior robustez e relevância, consolidando a confiança dos clientes e parceiros na capacidade operacional” do grupo.
A Visabeira Global, “através da Constructel manteve-se como principal motor do desempenho, com uma evolução sólida nos mercados internacionais, em particular nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde continuamos a expandir a presença, a reforçar equipas e a consolidar relações com clientes estratégicos”, prossegue o CEO.
Os contratos em carteira, no valor de 5.746 milhões de euros, concentram-se nos setores de telecomunicações e energia e asseguram “uma base estável e previsível para o crescimento futuro”, refere. Além disso, “a dispersão geográfica da carteira, com destaque para a Europa e Estados Unidos da América, atesta a confiança dos clientes na nossa capacidade de executar e no valor acrescentado que oferecemos”, acrescenta.
O grupo Visabeira “está preparado para continuar a crescer com ambição, disciplina e visão de longo prazo, em linha com a estratégia definida e o compromisso de criação de valor sustentável”, remata. Por áreas de negócio, a Visabeira Global, que atua nos setores das telecomunicações, energia, tecnologia e construção, registou um volume de negócios histórico de 1.806 milhões de euros, mais 18% homólogos.
Já a Visabeira Indústria aumentou o volume de negócios em 11% para 139 milhões de euros e a Visabeira Turismo e Imobiliária registou um volume de negócios de 51,5 milhões de euros (subida de 23%). Por regiões geográficas, a Europa, excluindo Portugal, lidera com 904 milhões de euros em volume de negócios, mais 105 milhões de euros que no período homólogo, representando 45% do volume total”, adianta o grupo.
Os EUA continuam “a ganhar peso, alcançando 599 milhões de euros, mais de 141 milhões de euros que no período homólogo, representando agora 30% das vendas globais”.
O mercado português registou um volume de negócios de 407 milhões de euros, “mais de de 45 milhões de euros que no período homólogo, representando 20% do volume total” e África totalizou 92 milhões de euros, “mais de 8 milhões de euros face ao período homólogo, atingindo 92 milhões de euros totalizando 5% das vendas totais”.

