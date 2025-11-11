Negócios +M

WPP Media assume planeamento de meios da Reckitt na Europa

A parceria, que entra em vigor a 1 de janeiro de 2026, tem como objetivo "apoiar a estratégia de crescimento da Reckitt, impulsionada pela plataforma de marketing WPP Open".

A WPP Media vai passar a ser responsável por desenvolver na Europa a estratégia e ativar o portefólio de marcas da Reckitt, onde se incluem a Durex, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Veet, Dettol, Finish e Vanish. A parceria entra em vigor a 1 de janeiro de 2026.

Esta parceria tem como objetivo “apoiar a estratégia de crescimento da Reckitt, impulsionada pela plataforma de marketing WPP Open“, plataforma que “permitirá assegurar consistência, escala e eficiência em todos os mercados”.

Este é um marco importante na simplificação da forma como a Reckitt faz marketing e na garantia de que a sua estratégia e execução de meios funcionam como um todo“, começa por enquadrar Ryan Dullea, chief category growth officer da Reckitt.

Esta decisão reflete a nossa ambição de impulsionar maior consistência, eficiência e escala em todos os mercados, permitindo-nos entregar campanhas mais unificadas e orientadas por dados que aceleram o crescimento das nossas marcas. Estamos entusiasmados por embarcar neste próximo capítulo juntamente com a WPP e esperamos construir uma parceria forte e colaborativa que dê vida ao propósito da Reckitt“, acrescenta.

Cindy Rose, CEO da WPP, diz que é motivo de orgulho “estabelecer esta parceria com uma empresa na qual tantas pessoas confiam para manter as suas casas e famílias seguras e saudáveis”. “Estamos entusiasmados por colaborar com a Reckitt para reescrever o manual de marketing para a era da IA e colocar ao seu serviço, em toda a Europa, as capacidades da WPP”, acrescenta.

