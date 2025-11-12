5 coisas que vão marcar o dia

Atualidade

Segundo dia da Web Summit. INE divulga dados sobre a inflação e mercado de trabalho. Euronex realiza o Portugal Capital Market Day. Sonae apresenta contas do terceiro trimestre.

A conferência Web Summit avança para o segundo dia. O Instituto Nacional de Estatística (INE) atualiza dados sobre os preços e mercado de trabalho. Na bolsa, é dia de Portugal Capital Markets Day e de contas da Sonae.

Prossegue a Web Summit

A Web Summit, uma das maiores conferências de tecnologia do mundo e que reúne em Lisboa mais de 70 mil participantes, avança para o segundo dia com muitos eventos, talks, apresentações e negócios entre startups e investidores em cima da mesa.

Como evoluíram os preços em outubro?

O INE divulga os números definitivos em relação à evolução da taxa de inflação no mês de outubro. Os dados preliminares deram conta de um abrandamento dos preços, com a taxa homóloga a ceder de 2,4% em setembro para 2,3% no mês passado.

E o mercado de trabalho?

Além da inflação, há mais indicadores nacionais a serem atualizados esta manhã, incluindo sobre o mercado de trabalho, com a divulgação das Estatísticas do Emprego relativa ao terceiro trimestre.

Euronext realiza Portugal Capital Markets Day 2025

A Euronext, dona da bolsa de Lisboa, realiza o Portugal Capital Markets Day 2025, num evento que terá lugar na Culturgest, em Lisboa, entre as 14h00 e as 18h30. A conferência terá a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e dos líderes de algumas cotadas nacionais.

Dona do Continente presta contas

A temporada de apresentação dos resultados do terceiro trimestre prossegue na bolsa nacional. Desta vez é a Sonae quem presta contas ao mercado. A dona do Continente lucrou mais de 100 milhões de euros na primeira metade do ano, mais 41% em relação ao mesmo período do ano passado, com as vendas a superarem os 5 mil milhões.

