5 coisas que vão marcar o dia
Segundo dia da Web Summit. INE divulga dados sobre a inflação e mercado de trabalho. Euronex realiza o Portugal Capital Market Day. Sonae apresenta contas do terceiro trimestre.
A conferência Web Summit avança para o segundo dia. O Instituto Nacional de Estatística (INE) atualiza dados sobre os preços e mercado de trabalho. Na bolsa, é dia de Portugal Capital Markets Day e de contas da Sonae.
Prossegue a Web Summit
A Web Summit, uma das maiores conferências de tecnologia do mundo e que reúne em Lisboa mais de 70 mil participantes, avança para o segundo dia com muitos eventos, talks, apresentações e negócios entre startups e investidores em cima da mesa.
Como evoluíram os preços em outubro?
O INE divulga os números definitivos em relação à evolução da taxa de inflação no mês de outubro. Os dados preliminares deram conta de um abrandamento dos preços, com a taxa homóloga a ceder de 2,4% em setembro para 2,3% no mês passado.
E o mercado de trabalho?
Além da inflação, há mais indicadores nacionais a serem atualizados esta manhã, incluindo sobre o mercado de trabalho, com a divulgação das Estatísticas do Emprego relativa ao terceiro trimestre.
Euronext realiza Portugal Capital Markets Day 2025
A Euronext, dona da bolsa de Lisboa, realiza o Portugal Capital Markets Day 2025, num evento que terá lugar na Culturgest, em Lisboa, entre as 14h00 e as 18h30. A conferência terá a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e dos líderes de algumas cotadas nacionais.
Dona do Continente presta contas
A temporada de apresentação dos resultados do terceiro trimestre prossegue na bolsa nacional. Desta vez é a Sonae quem presta contas ao mercado. A dona do Continente lucrou mais de 100 milhões de euros na primeira metade do ano, mais 41% em relação ao mesmo período do ano passado, com as vendas a superarem os 5 mil milhões.
