Aceleradora valenciana Lanzadera vem captar startups na Web Summit

A Lanzadera regressou este ano à Web Summit para ‘laçar’ novas startups internacionais para a aceleradora de Valência. “Estamos a tentar perceber melhor as necessidades dos empreendedores, das startups internacionais, para melhor perceber como a Lanzadera pode ajudá-los a crescer”, diz Marta Nogueras, diretora-geral da Lanzadera, ao ECO.

Este é o segundo ano que a aceleradora marca presença na cimeira tecnológica. O primeiro foi em 2023, quando a Lanzadera abriu o seu programa de aceleração a startups nacionais. “Acreditamos que Portugal tem muito talento empreendedor. Por isso, nos últimos dois anos, temos apoiado através do nosso programa de aceleração em Valência mais de 30 startups de Portugal“, adianta.

Números que têm reforçado o portefólio de startups ligadas à Lanzadera. “Temos apoiado no nosso portefólio 1.700 startups e nas nossas instalações temos 400”, detalha. Um total de 25% são fundadas por mulheres, precisa.

“Queremos construir uma relação forte com o ecossistema português e também com outros ecossistemas de startups internacionais, porque organicamente a Lanzadera tem recebido candidaturas de outros países de todo o mundo, como alguns países europeus e da América Latina, que querem criar uma nova empresa em Espanha de modo a obter novos negócios e Espanha e na Europa“, diz Marta Nogueras.

Incubadora lidera ranking FT na Ibéria e é 7.ª na Europa

Uma procura a que não será alheio as posições alcançadas pela aceleradora nos rankings de empreendedorismo europeu. Na Península Ibérica, a Lanzadera obtém a melhor pontuação no ranking do Financial Times, estando, a nível europeu na sétima posição do ranking entre as 150 incubadoras/aceleradoras da região.

Iniciativa pessoal do empresário Juan Roig, o dono da Mercadona, a Lanzadera conta o grande grupo de retalho alimentar espanhol – que tem em Portugal o seu primeiro mercado de internacionalização – entre as 40 empresas corporativas ligadas ao projeto.

“O Juan Roig tem como iniciativa pessoal apoia mais empreendedores todos os anos. E na Lanzadera o que fazemos é ligar os empreendedores com outras empresas que precisam de inovações para as suas companhias”, diz. A companhia do setor de energia Acciona e a empresa de navegação espanhola Baleària Eurolíneas Marítimas, que opera serviços de ferry de passageiros no Mediterrâneo e no Caribe, são duas dessas empresas.

“O que fazemos é acelerar essas startups em seis meses. Os seis meses do programa de aceleração é o tempo que acreditamos que é o certo para ajudar as empresas a crescer para passar do ponto A ao ponto B. Já demonstramos que uma empresa que não passou pelo nosso programa de aceleração, os seis meses poderão estender-se a um período de dois anos para atingir os seus objetivos”, aponta.

Instada a comentar as diferenças entre o ecossistema de empreendedorismo espanhol e português, Marta Nogueras comenta. “Espanha e Portugal, provavelmente, em termos de maturidade do ecossistema de startups é mais ou mesmo semelhante”, diz. “A colaboração público-privada parece ser muito importante aqui em Portugal”, refere.

“Em Valência estamos a experimentar algumas destas boas práticas através da colaboração com a Startup Valencia, e todos os stakeholders, como outros venture capital e aceleradores de startups, porque precisamos de criar uma rede forte para os empreendedores.”